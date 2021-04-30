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高薪、豪華旅遊利誘 陸企高薪挖角科技人才 2主管交保

記者張宏業／台北30日電
檢調查出大陸北京憶芯公司未登記便在台租用商辦、成立研發中心。（圖：調查局提供）
檢調查出大陸北京憶芯公司未登記便在台租用商辦、成立研發中心。（圖：調查局提供）

法務部調查局新北市調查處接獲情資，指出在中國大陸從事大數據晶片設計的北京憶芯科技公司，勾結啓源會計師事務所、香港商必博人力銀行台灣分公司等，成立研發中心、竊取台灣商業機密。市調處昨天報請檢方指揮發動搜索，約談辦公室內約20名員工，以及憶芯公司在台負責人許姓、吳姓經理等兩人，訊後員工均無保請回，許、吳兩人分別以新台幣10萬、3萬元諭令交保。

檢調調查，北京憶芯科技公司未在台登記在案，卻租用竹北地區一間商用辦公室，結合疑似陸資背景的啟源事務所、必博人力銀行等公司，成立研發中心，並將研發中心財務部分交由啟源事務所處理，必博人力銀行則以刊登網路招才資訊等方式協助憶芯公司招聘員工。

檢調發現，這些被挖角的台灣員工，不乏剛畢業的新鮮人，月薪至少10萬元起跳，若是經理級職位，月薪破20萬甚至30萬元。除了以高薪吸引台灣高科技人才，董事長為爭取員工向心力，還每年赴台舉辦豪華尾牙宴請員工，更密集無償招待員工攜家帶眷赴大陸高檔旅遊，大手筆花費疑似是為了讓台灣員工替在大陸公司研發先進技術，藉此竊取台灣高科技商業秘密。而挖來的人才，則透過網路、微信等通訊軟體在台與大陸總公司工程師共同研發晶片，導致台灣高端技術外流。

新北市調處掌握相關事證，報請新竹地檢署指揮偵辦，昨天凌晨檢調趁著破曉出擊，搜索商辦大樓等處，查扣薪資存摺、手機、筆電等相關證物，並約談辦公室內約20名員工，以及憶芯公司在台許姓、吳姓兩名經理。檢方訊後員工均無保請回，許、吳兩人分別以新台幣10萬、3萬元諭令交保。

台灣 北京 晶片

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