「亂切子宮摘卵巢」婦科名醫判重傷害 嘆「醫師當得很可悲」

台北地檢署29日依過失重傷害罪嫌，起訴婦產科醫師劉偉民。(本報資料照片)

婦產科權威醫師劉偉民遭林姓患者指控，未經告知就切除她四分之三的子宮，後又在未告知手術後遺症情況下，替林女做卵巢摘除手術。去年高院 判決劉偉民應賠償林女80萬元(台幣，下同)，昨台北地檢署再依過失重傷害罪嫌起訴劉偉民。

綜合媒體報導，台北醫學大學附設醫院婦產部主任劉偉民，2005年診斷林女罹患子宮肌瘤及子宮肌腺症，遂幫其安排「腹腔鏡輔助子宮肌瘤摘除術」，但在手術過程中發現林女骨盆腔嚴重黏連，未經林女及其家屬同意便改變手術計畫，最終切除林女四分之三的子宮，導致當時35歲的林女失去生育能力。

鏡週刊報導，2014年，林女再度前往向劉偉民求診，被診斷出子宮內膜異位瘤併子宮肌瘤，劉建議林女切除雙側卵巢和輸卵管，並取得同意，但卻未告知術後可能引起的後遺症，導致林女更年期提早，並有憂鬱、焦慮、疝氣等症狀。林女於是2016年提出民事賠償訴訟，並提告劉偉民過失傷害。

報導指出，高院去年認定劉偉民確有疏失，判劉與北醫附醫連帶賠償80萬元；過失傷害部分，檢方在詢問過醫事審議委員會後，認為林女的兩次手術皆能以藥物治療進行，手術治療並非唯一方式，最終依涉嫌過失重傷罪起訴劉偉民。

媒體報導，劉偉民表示，「病人自己要求全部拿光卻反悔，我並沒有不告知，這都有證據可查，遇到心態不健康的病人，就得一直玩下去，醫師當得很可悲」。