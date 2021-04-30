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搭保時捷、小弟撐傘…黑幫槍手投案 宛如走星光大道

記者蕭雅娟╱台北30日電
北聯幫內訌引發槍擊案，涉嫌朝堂口開槍的楊志豪（中）和郭旻峻（左）29日出面投案，小弟在旁撐傘護送進北投警分局。(記者蕭雅娟／翻攝)
北聯幫內訌引發槍擊案，涉嫌朝堂口開槍的楊志豪（中）和郭旻峻（左）29日出面投案，小弟在旁撐傘護送進北投警分局。(記者蕭雅娟／翻攝)

北聯幫分子、民進黨台北市黨部評委趙映光的兒子趙介佑，因毒品問題與同為北聯幫的楊志豪起糾紛內訌。本月10日，楊志豪邀郭旻峻到設在北投台北市媽祖文化協會的北聯堂口找趙理論未果，朝堂口連開三槍逃逸。趙介佑日前因案收押，楊、郭昨「風光」投案，法院裁定羈押。

兩人昨搭乘保時捷休旅車到北投警分局投案，由小弟撐傘步入警局，還錄下影片，風光陣仗媲美「星光大道」；警分局面對黑道囂張行徑，採取的是「未拘提、未上銬、未制止」三不回應，全程不見警察出面制止約束，昨被刑事警察局一名高階警官直批「錯得離譜」，引發社會議論。

北投警分局長陳炯志昨承認員警輕忽，未依規定上銬，造成社會觀感不佳，將追究員警責任；另傳警方在黑道協助下，策動投案？陳炯志說，警方不會跟黑道談條件，警察執法未捍衛威信及尊嚴，身為分局長監督不周，自請處分。

正值全台槍聲大作、警政署嚴令掃黑肅槍之際，北投警分局遲遲抓不到開槍兩人，直到趙介佑落網、特權囂張情事一一曝光後，兩人才投案。

檢警調查，兩人開槍是因趙介佑疑提供毒品給楊志豪一名小弟致吸毒身亡，趙答應慰問家屬卻未守約。

據了解，趙介佑疑利用父親趙映光與民進黨關係密切，暗地裡涉嫌施用、販賣毒品，賺取暴利開進口名車，行事作風高調愛炫耀，以家庭背景橫行北投地區，連警察也不敢得罪他。

立法委員邱顯智本月28日質疑，趙臉書上有張三年前會面人犯照片，質疑台北市警局給黑幫特權，給予接見借提人犯機會，趙還囂張拍照發文。

趙介佑離譜行徑還不只一起。2016年間，他在家吸毒恍神拿刀畫傷自己，家人報案，消防局救護人員進屋救援，趙竟「毒駕」開走救護車，連撞賓士車等三車遭送辦。

警察 毒品 民進黨

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