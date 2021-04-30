松山之亂「棄局保署」？警署長令局長交手機測謊

警政署長陳家欽要求台北市警察局長陳嘉昌（右三）交出手機並接受測謊，陳嘉昌29日晚率所屬舉行記者會說明，並表示如果檢方認為有必要，願交出手機接受調查。(記者蘇健忠／攝影)

「松山之亂」延燒，外力介入、民代關說甚囂塵上，北市警局連日來說不清楚，風暴不斷擴大。警政署長陳家欽昨天下午急召台北市警察 局長陳嘉昌，要求交出手機 給刑事局鑑識還原調閱通聯紀錄，必要時自願接受測謊，以昭公信。

警政署長要求北市警察局長交出手機並接受調查測謊，讓許多警界人士覺得不妥與心寒，認為警政署以新聞稿羞辱六都警察局長，沒有領導者風範。不過北市一名分局長說，北市警局咎由自取，這件事真的沒有處理好，難道警察當久了就能一手遮天？

北部一名資深檢察官質疑，警政署對北市警察局長處理方式恐怕是「棄局保署」；也有檢察官說，措辭強硬「只差沒說就是你去施壓」，發這種新聞稿是徹底決裂、逼陳嘉昌下台。

不過，陳家欽晚間表示，外界認為這事涉及關說，連市議員都紛紛自清，身為台北市警察局長，難道不該說清楚？這事唯有用坦蕩蕩的態度面對，人家才會相信清白，基層也不致成為代罪羔羊。

據了解，陳嘉昌今年7月16日屆齡退休，任期只剩兩個半月，政府高層關係不錯，基層認為此事件讓陳家欽、陳嘉昌矛盾浮上檯面。

去年至今，警界事件頻上媒體版面，先因黑幫衝突事件，撤換台南、高雄兩位警察局長，沒幾個月又因長榮 女大學生遭擄殺案、黑幫衝突等治安事件，再度撤換台南、高雄兩位新局長。行政院長蘇貞昌領頭捍衛治安，並向黑道宣戰，警政署甚至祭出雙倍獎勵，檢肅黑幫、掃蕩黑槍，但難堪的是，各地仍槍響頻傳。

台北市松山警分局的中崙派出被砸，所長還涉嫌滅證被法辦，不但離譜，更堪稱警界之恥，更扯的是黑幫踐踏公權力，警方沒有有效率的壓制約束，反而偷偷摸摸刪除影片湮滅證據。

追溯源頭，體技教官究竟跟誰、在什麼場所喝酒後引發衝突？是否為了保護特定人士？警界有無集體出現不該出現的場合？誠如台北市長柯文哲所言：「不認為一個所長，要大費周章刪檔案。」幕後具有喬事影響力的藏鏡人究竟是誰？真相有待檢方釐清。