劫貴婦千萬財物 「鴨王」認錯重修舊好

施姓男子因為背叛貴婦乾媽，反而遭張婦拍片反駁稱長得像「虱目魚頭」，撇包養疑雲。(本報資料照片)

高雄張姓醫美貴婦認施姓男子當乾兒子同居，去年11月兩人感情丕變，施男與張婦乾弟合謀，將張女家中價值台幣3000萬現金、珠寶洗劫一空，雖然張婦失去財物全數尋回，但不甘施男稱是「被包養」，一度拍片反駁施男長得像「虱目魚頭」，撇清包養疑雲；不過，兩人雖然鬧得風風雨雨，最後張婦仍選擇原諒施男，兩人重修舊好，但竊盜屬公訴罪，高雄地檢署偵結後還是將施男、張男起訴。

檢方調查，31歲施男與張姓貴婦從去年6月起同居，11月間兩人感情生變，施男聯手張婦的張姓乾弟，趁張婦外出，將張婦家中4座保險 箱內1100萬台幣現金、6萬美金、5萬人民幣、8公斤黃金、名牌手錶、寶石鑽戒等物搜刮一空。

施男搬空財物後，繼續盜刷張婦信用卡 ，網購音響、名牌衣服、鞋包狂刷近43萬台幣。張婦直到案發一個月後，才發現家中財物被洗劫一空。

今年1月3日，不甘人財兩失的張姓貴婦在臉書 發文，稱被好心收留的乾兒子潛入家中偷走近台幣3000萬元財物，警方當天就逮捕施男，另在張男家中查獲分到的贓物。

但施男落網後堅決否認行竊，向檢警炫耀他是有名的「鴨王」，現金、黃金都是他賺來的，去年和張婦同居每月還能領30至50萬台幣「包養金」。

但施男「包養說」引起熱議，張婦氣得在臉書拍片反駁，稱施男長得像「虱目魚頭」，「長這樣怎麼當鴨啦」。張婦還嗆「既然要養小狼狗，為什麼不找身材好一點，臉漂亮一點，一起床看到他一點奮鬥的意志力都沒有，莫名其妙」。

後來施男改口坦承竊盜犯行，張婦見財物失而復得，領回所有財物後原諒施男行為，不再追究施男背叛行為，兩人重修舊好。但施男竊盜事實明確，且屬於公訴罪，因此高雄地檢署偵結後，依竊盜罪嫌將施男、張男起訴。