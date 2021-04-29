我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

劫貴婦千萬財物 「鴨王」認錯重修舊好

記者張議晨╱高雄29日電
施姓男子因為背叛貴婦乾媽，反而遭張婦拍片反駁稱長得像「虱目魚頭」，撇包養疑雲。(本報資料照片)
施姓男子因為背叛貴婦乾媽，反而遭張婦拍片反駁稱長得像「虱目魚頭」，撇包養疑雲。(本報資料照片)

高雄張姓醫美貴婦認施姓男子當乾兒子同居，去年11月兩人感情丕變，施男與張婦乾弟合謀，將張女家中價值台幣3000萬現金、珠寶洗劫一空，雖然張婦失去財物全數尋回，但不甘施男稱是「被包養」，一度拍片反駁施男長得像「虱目魚頭」，撇清包養疑雲；不過，兩人雖然鬧得風風雨雨，最後張婦仍選擇原諒施男，兩人重修舊好，但竊盜屬公訴罪，高雄地檢署偵結後還是將施男、張男起訴。

檢方調查，31歲施男與張姓貴婦從去年6月起同居，11月間兩人感情生變，施男聯手張婦的張姓乾弟，趁張婦外出，將張婦家中4座保險箱內1100萬台幣現金、6萬美金、5萬人民幣、8公斤黃金、名牌手錶、寶石鑽戒等物搜刮一空。

施男搬空財物後，繼續盜刷張婦信用卡，網購音響、名牌衣服、鞋包狂刷近43萬台幣。張婦直到案發一個月後，才發現家中財物被洗劫一空。

今年1月3日，不甘人財兩失的張姓貴婦在臉書發文，稱被好心收留的乾兒子潛入家中偷走近台幣3000萬元財物，警方當天就逮捕施男，另在張男家中查獲分到的贓物。

但施男落網後堅決否認行竊，向檢警炫耀他是有名的「鴨王」，現金、黃金都是他賺來的，去年和張婦同居每月還能領30至50萬台幣「包養金」。

但施男「包養說」引起熱議，張婦氣得在臉書拍片反駁，稱施男長得像「虱目魚頭」，「長這樣怎麼當鴨啦」。張婦還嗆「既然要養小狼狗，為什麼不找身材好一點，臉漂亮一點，一起床看到他一點奮鬥的意志力都沒有，莫名其妙」。

後來施男改口坦承竊盜犯行，張婦見財物失而復得，領回所有財物後原諒施男行為，不再追究施男背叛行為，兩人重修舊好。但施男竊盜事實明確，且屬於公訴罪，因此高雄地檢署偵結後，依竊盜罪嫌將施男、張男起訴。

張姓貴婦遭到乾兒子背叛還遭洗劫，但最後施男認錯換得張婦原諒。(本報資料照片)
張姓貴婦遭到乾兒子背叛還遭洗劫，但最後施男認錯換得張婦原諒。(本報資料照片)

臉書 信用卡 保險

上一則

悍正宮強押小三 逼半裸公墓罰站

下一則

紅火案大逆轉 辜仲諒纏訟15年判無罪

延伸閱讀

黃金72小時已過…搜救隊尋獲印尼失聯潛艦碎片 艦上53人恐罹難

黃金72小時已過…搜救隊尋獲印尼失聯潛艦碎片 艦上53人恐罹難
流蘇、孔雀石加持 寶詩龍Serpent Bohème秀自由野性

流蘇、孔雀石加持 寶詩龍Serpent Bohème秀自由野性
美中經濟數據亮眼 油價周漲6%

美中經濟數據亮眼 油價周漲6%

網紅花20萬 15天手工神複製三星堆黃金面具

網紅花20萬 15天手工神複製三星堆黃金面具

熱門新聞

台灣網紅林啟晨和俄國女性友人拍攝惡搞影片，在臉上「畫假口罩」闖入印尼超市，掀起網友怒火。圖／翻攝自niluhdjelantik IG

臉畫口罩 台百萬網紅闖印尼超市超慘下場曝光

2021-04-25 08:52
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49
台灣局勢日前成為美日首腦會談中的主要議題，圖為美國總統拜登16日跟日相菅義偉會談畫面。美聯社

台海若有突發狀況 傳菅義偉政府已討論自衛隊法律運用

2021-04-25 09:01
台灣水庫面臨缺水危機，日月潭露出潭底，許多民眾到潭底拍照紀念。記者許正宏／攝影

圖輯／台灣鬧乾旱 民眾搶拍日月潭奇景

2021-04-23 18:48
美國國會跨黨派眾議員提出「台灣國際團結法案」，台陸委會22日對此表達感謝。記者林汪靜／攝影

美提法案釐清聯大2758號決議 台：中共錯誤引用

2021-04-22 12:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝