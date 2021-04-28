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合法霰彈掩護 10萬顆非法子彈闖關

記者張議晨／高雄28日電
刑事局去年破獲10萬顆非法進口的制式手槍子彈，陳姓貿易公司負責人27日被高雄地檢署起訴。(本報資料照片)
刑事局去年破獲10萬顆非法進口的制式手槍子彈，陳姓貿易公司負責人27日被高雄地檢署起訴。(本報資料照片)

高雄陳姓貿易商去年受嘉義射擊協會委託進口霰彈，卻以「合法掩護非法」夾藏10萬顆非法制式手槍子彈進口，被海關和警方截獲。陳辯稱是軍火商「誤裝」，但檢方發現查獲子彈總額與廠商報價相同，且陳案發後刪除與廠商往來郵件，企圖滅證，昨依槍砲彈藥管制條例起訴陳，建請法官加重判刑。

陳男公司設籍高雄市苓雅區，去年8月受委託代理向警政署申請，進口賽普勒斯生產的8.3萬顆霰彈，這批子彈透過航空公司運輸來台，完成報關後暫存某倉儲公司。

警方接獲情資，去年10月29日晚間陳男與員工前往倉儲公司取貨時，會同海關開箱查驗，發現除了合法進口霰彈，另夾藏10萬顆9釐米制式手槍子彈。

檢警根據陳嫌與軍火商往來郵件，查出所有子彈購入成本5.5萬歐元，約合台幣185萬元，以總數18萬顆計算，每顆成本僅台幣10元上下；若與黑市制式子彈單價千元計算，獲利可達百倍以上。

陳嫌到案後喊冤，稱是賽普勒斯軍火商「誤裝」，才會夾在合法霰彈中進口，但檢警調查陳與軍火商往來郵件，發現廠商因採購量大，給陳嫌「特殊報價」，報價金額與查扣子彈總數相同。陳還要求航空公司開立假發票，偽造不實運費資料，夾帶非法子彈入關。

檢方認為，非法子彈夾在合法子彈中包裝，顯是刻意裝填，不可能誤裝所致，且依據陳犯後刪除郵件、要求廠商修改發票動作，認定陳是為躲避查緝；檢方痛批陳為牟利，大量進口子彈，恐造成嚴重治安問題，案發後企圖滅證，無悔悟之心，建請法官加重判刑，查扣子彈沒收。

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