涉毒詐欺嗆警…綠北市黨部高層之子收押

民進黨台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌詐騙、販毒，檢方聲押禁見獲准。(取材自Instagram)

民進黨 台北市黨部評委召集人趙映光的兒子趙介佑，涉嫌指揮車手提領詐騙 贓款及持有毒品 ；刑事局日前拘提趙介佑、陳姓男子等4人，搜出600多包毒品咖啡包及少量K他命，依詐欺、毒品、組織犯罪條例罪嫌移送，檢方聲押趙、陳獲准。

本報系聯合報報導，29歲趙介佑和父親一樣是民進黨員，曾在臉書PO照任蔡英文競選總部顧問；他也是北聯幫成員，北聯幫堂口日前遭楊姓男子等兩人開槍，傳出疑似和趙也有牽連，檢警目前調查中。

據了解，趙曾涉及恐嚇、暴力討債、違反社會秩序維護法遭送辦，曾有小弟因想脫離團體生活，被下令打斷腿，不得離開。

趙映光晚間發聲明指出，教子無方，兒子涉及刑事案件遭到檢方聲押，對無辜牽連此事的長官，深感自責與抱歉。風傳媒報導，趙映光與民進黨中常委、國策顧問黃承國關係良好。黃承國委任律師發表緊急聲明表示，完全不知道民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑有涉嫌毒品事件，此事與他毫無關係。

據報導，趙介佑曾任民進黨台北市黨代表，有毒品、槍砲等多項前科，是警方列管的北聯幫分子。檢警去年偵辦電信詐欺案件，查獲施姓等6名嫌犯充當車手，在北投、淡水一帶金融行庫提領詐騙贓款，其中一嫌還涉嫌當「小蜜蜂」外送毒品，隨即向上溯源追查，進而查出幕後主嫌為趙介佑、陳威宇等人。

而施男等6名嫌犯遭收押禁見後，趙介佑竟從不明管道獲得案件羈押庭筆錄，發現自己遭人供出是幕後主嫌，氣得找上北投分局興師問罪，囂張行徑令人傻眼。

另外，趙介佑的黑歷史也遭起底，被發現他曾於2018年10月12日在北市大同街超商購物，因車輛擋道遭後方駕駛按喇叭，孰料他竟拿出手槍對空鳴槍示威；警方獲報後，立即調閱監視器逮人，同時針對相關跡證進行採證，確認趙男使用的是道具槍，訊後依違反社會秩序維護法送辦。