新聞評論／警察的存在，如果不是為了保護人民

詹姓女音樂老師指控警員不當盤查，到派出所報案提告員警。圖為她拿出驗傷單。 (記者朱冠諭／攝影)

一名詹姓女音樂老師在上課途中遭員警盤查，因拒絕出示證件，對話間又不慎罵警員「蠢」，因而當街被壓制在地，並上手銬腳鐐帶回警局拘留九小時。一個無害平民，又非現行犯，卻遭到如此粗暴對待，警方是否「執法過當」引起各界議論。相形之下，北市松山分局發生了黑衣人闖入警局追打教官事件，警方卻不追究，想以一紙和解書「私了」。兩案對照，警察 對待平民如兇神，對待惡煞卻很溫順，「人民保母」的執法標準何在？

檢視女老師遭盤查過程，她只不過邊走邊喝奶茶，其路過地點並非車水馬龍地段，未曾妨礙交通或作出可疑之舉，跨區執勤的員警就以「沒見過你」為由要對她臨檢。這要是換成其他民眾，恐怕也很難接受。從治安的角度看，我們當然支持警察有「合法盤查」的權力；但從人權的角度看，我們更支持正直公民有不受「非法盤查」的權利，這是保障人權的起碼標準。

根據《警察職權行使法》第六條，警察可以在公共場所對六類人員進行身分查證，其中前四項都涉及有犯罪嫌疑或危害他人生命之虞，第五項是要有停留許可，第六項是指定的公共場所或路段。根據中壢警分局的說法，該地段屬於「治安要點區」，意即符合第六項的定義。事實上，現場不過是條小街的普通店面門口，警方的說法讓人難以採信。何況，若真是治安要點區，這名女老師路過，警方更應小心保護她的安全才對，何以卻把她辦成了罪犯？

有人認為，遇到警方盤查，女老師若配合一下出示證件，整件事也就不致鬧得這麼難看。話雖不錯，但這名員警當下未明示他盤查的理由，一個自認清白的公民難道沒有拒絕警方無故盤查的權利？女老師脫口罵員警「蠢」，顯然涉及侮辱；但員警將她摔在地上還以手銬腳鐐伺候，並留置了九小時，如此不符比例原則的執法手段，等於把良民辦成了罪犯，過程必須徹查到底。

美國黑人佛洛伊德因遭白人警官壓頸致死案，美國法庭剛剛進行了「種族平權世紀大審判」，判決白人警官三項謀殺罪均成立。在這樣的時機點，台灣 竟發生警察在街頭高調盤查並強逮女老師的事件，不覺得諷刺嗎？一個平民走在街上無故遭到警方盤查，不能問明原因嗎？

那些高倡「乖乖配合盤查」的人，可能忘了台灣的「假警察」有多麼猖獗。台灣的詐騙集團 ，就是吃定一般民眾對執法人員的遵從，利用這樣的心理喬扮成執法者來誘使受害者屈從。最新鮮的例子，是國家通傳會（ＮＣＣ）副主委翁柏宗親自抱了三五八萬元現金到超商交給假檢警，虧他還曾任中華電信高級技術員，卻對詐騙電話一點抗拒能力都沒有，癥結就在對公權力過於誤信。從這個角度看，一個員警執法過當的行為如果不受到檢討，反而一味指責那位女老師，豈非在貶抑公民意識？

可議的是，警方這類濫捕事件近來層出不窮。諸如，在路邊向總統車隊揮舞國旗的民眾，被警方控以「公共危險」罪；而單人陳抗的民眾則被員警團團圍住，並利用「假摔」誣告為「妨礙公務」。這些，在在顯示警方的執法標準越來越走火入魔，只圖自己的績效和執勤便利，卻把公民的合法權益踩在腳下。相對於這樣把良民當惡棍對待的情事，松山分局卻對擅闖警局的惡煞網開一面，刻意縱放；如此嚴重的雙重標準，警察到底在幫誰維持秩序？

警察的存在，如果不是為了保護人民，那還有存在的必要嗎？