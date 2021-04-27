1女2男網路相約同赴死 1人是警官

中橫公路三名男女死在車上，檢察官26日相驗後，死者家屬到現場招魂。(記者游振昇／翻攝)

台中和平中橫公路產業道路前天驚傳三名年輕男女疑燒炭死在一輛租賃車上，死者包括一名台北市警交通分隊長；檢方昨天相驗，確定死因為一氧化碳中毒，家屬一度質疑「不可能自殺」，經檢方提示三人訊息、遺體傷痕跡證，排除「加工自殺」可能性，家屬接受三人驟逝結局，領回遺體辦理後事。

死者為29歲林姓女子、28歲張姓男子和25歲黃姓男子，其中張男是台北市警交通大隊事故處理組分隊長，主要職務為事故分析，表現正常，去年曾短暫調外勤，再調回內勤。

員警透露，張調外勤期間有失眠 的問題，事後請假休養半年，今年初回到工作崗位。

前天下午1時許，一名要返回麗陽營區現役軍人，行經中橫公路產業道路被一個冰桶擋道，旁邊停放一輛轎車，軍人上前欲通知車主移桶，卻發現兩男一女癱軟車內，趕緊報案。

警、消到場時，後座黃男、駕駛座林女已明顯死亡，後座張男送醫不治。檢警調查，轎車為林女所租，車內有已燃燒炭盆、酒瓶，林女、黃男留有遺書，內容透露生活挫折、自我否定，未發現張男遺書。

張姓警官老家在彰化，黃、林女分別來自台中、高雄，黃男有精神方面問題、林女有一名6月大女兒。

三名原本毫無交集的年輕男女，為何同車燒炭亡，死因成謎。警方檢視三人手機 訊息，發現他們應是在國外特定網站認識互加好友，並在LINE 群組相約，十天前開始討論碰面細節，但許多訊息已被刪除，檢警正設法還原。

死者家屬質疑，三人生前無尋短跡象，張額頭、腰際有疑似鈍器傷、林女右腳有傷，懷疑「加工自殺」可能性。不過檢察官、法醫相驗認為家屬質疑的傷都非致命傷，研判警、消搶救時造成；另外檢方向家屬提示，三人在死前曾相互聯繫訊息，家屬才接受三人死因非外力造成。

檢方相驗後認定無解剖必要，開立死亡證明、發還遺體；家屬回現場招魂痛哭失聲，張男家屬哭喊，「不是說好要一起過母親節」，聞者鼻酸。