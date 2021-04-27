1男劈4女？高層被爆「身體力行栽培女主管」台新銀行遭蛋洗

台新銀行一名男處長被散發傳單，指和多名女職員有不正常男女關係。(圖：讀者提供)

台新銀行敦南分行、忠孝分行昨天中午遭人砸雞蛋 、散發傳單，指台新金控內一名男處長是「時間管理大師」，「身體力行栽培多位女主管」，與四名女職員約會，有不正常男女關係，連偷拍不雅照片皆印在傳單上。轄區警方獲報，發現兩名散發傳單者戴口罩、帽子，目前鎖定一輛轎車，根據車籍資料循線追查。

民眾提供照片顯示，相關傳單上寫有諷刺話語，「只要願意約早餐約會，假日獻身開房，保證可以連年升遷，加薪沒煩惱」、「業績不好沒關係，只要喇舌喇的好，公司資源都給妳」，遭指有桃色糾紛的男處長及四名女子大頭照也全都印在傳單上。

爆料傳單有多個版本，其中一版傳單中貼出多張這名男性高階主管與另一名女主管，3月底被拍到兩人到花蓮旅遊開房間，甚至刊載多達6張、疑似兩人在女方家床上纏綿的畫面，還有男方進出女方家的大樓監視器畫面，並稱該名女主管「為求上位不惜離婚提供性服務」。

由於指控的對象有名有姓，且跟拍照片清楚甚至露骨，台新銀行昨天發布先將該處長調離現職，調查若發現傳單內容屬實，依相關規定懲處，絕不寬貸。

敦南分行行員說，事發當時只見銀行外有人丟雞蛋、亂撒傳單，隨即逃逸，已將相關監視器畫面提供給警方，並委由大樓樓管向轄區警方報案提告毀損罪。

台新銀行說，對於員工皆有明確的工作行為準則以及規範，主管更有高道德標準要求。民眾反映該男處級主管與同仁涉不正常男女關係一事，會就相關內容進行查察。

警方表示，事涉銀行行員私德，目前只針對砸蛋事件偵辦，傳單內容或網傳影片若涉有妨害秘密，當事人提告也會追查。