1女2男車內燒炭亡 2男都是獨子 家屬悲：怎會發生這種事

三名男女被發現在產業道路租車內，已無生命跡象。（圖：民眾提供）

台中和平中橫公路一處山坡產業道路，昨天下午驚見三名年輕男女死在租賃轎車內；警方在車內找到疑似林姓女子遺書，指壓力很大撐不下去，「我的病情不能再拖」，最後寫上「絕筆」。另二名男子都是家中獨子，三人關係如何、為何一同死在車內，檢警還在調查。

死者分別是高雄29歲林姓女子、彰化28歲張姓男子和台中25歲黃姓男子。三人家屬昨天接到警方電話情緒崩潰，張男父母昨晚趕到派出所痛哭大喊「怎麼會發生這種事」。

警方調查，二名軍人昨天下午要回營區，在中橫公路往谷關方向左側產業道路看到路上停一輛白色轎車，靠近察看發現車上三人分別躺在駕駛座和後座，都無動靜，右前方有炭火。二軍人打一一九，消防員請他們先打破車窗救人，但車窗打不破，後來發現左後車門未上鎖，二人打開車門直接拿礦泉水滅火。

警、消隨後趕到場，坐在駕駛座的林女、左後座黃男身體僵硬，皮膚呈粉紅色，都已經死亡；右後座張姓男子緊急送東勢農民醫院也不治。

車內找到二瓶酒、零食和點火器，林女手機 背面找到一紙字條，指壓力很大、撐不下去，病情不能再拖，並有「絕筆」字樣；背包內有不明藥物。

監視畫面顯示，林女前天租車 ，連租四天，昨天凌晨開車載二名男子到谷關，昨天上午有谷關居民看到這輛車，下午就被軍人發現停在產業道路。

張男和黃男都是家中獨子，張男父親說兒子當工人，昨天凌晨還打電話給他報平安，沒有異樣，他不清楚兒子交友情形，也不知道兒子為何死在車內。

黃男母親痛哭說，兒子前一天說要去找教友，也不知兒子交友情形。警方今天報請檢察官相驗，釐清死因和疑點。