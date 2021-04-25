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愛貓住家陽台曬太陽竟遭人開槍攻擊吐血 北市警追犯嫌

記者廖炳棋／台北25日電
動物醫生急救被攻擊的貓咪。(記者廖炳棋/翻攝臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」)
動物醫生急救被攻擊的貓咪。(記者廖炳棋/翻攝臉書「貓咪也瘋狂俱樂部」)

臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」有網友發文，住在景美捷運站附近的朋友家，家中愛貓在陽台曬太陽時，竟遭不明人士開槍攻擊，對方連開兩槍，其中一發子彈打中朋友的貓咪，造成貓咪吐血受傷，緊急到動物醫院救治後，才取出卡在頭內的直徑1.7公分塑膠子彈，網友表示朋友已經報警，希望能早日抓到兇手。

轄區文山二警分局表示， 目前已經受理報案，除了通知台北市動保處外，也以派人到場鑑識並調閱附近監視器畫面，警方根據取出的塑膠子彈研判，應該是氣動槍射出擊發，目前已鎖定特定對象追查，將約談對方到案說明。

網友在臉書表示，24日剛去朋友家聊天，回來路上朋友就傳訊息，表示家中的貓小孩在陽台曬太陽，竟有人來開槍打貓，網友驚呼變態，說被打的貓不是野貓，是養在家中的家貓，網友提醒住景美捷運站附近的朋友小心了，要小心自己的毛小孩在陽台上的安全問題。

據了解，涉嫌開槍的嫌犯連開兩槍，第一槍擊中飼主家的鐵欄杆；第二槍則擊中貓的頭部；劉姓飼主發現貓咪吐血受傷並慌張躲避，趕緊拿毛巾包裹愛貓並送醫急救，飼主說慌亂中沒注意到陽台附近有沒有槍手，但研判開槍位置就在住家附近，也擔心若有小孩可能被對方攻擊。

臉書 捷運 槍擊

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