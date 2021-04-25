童學柔道遭摔瀕腦死 舅舅旁觀疑不作為 無證教練收押

台中市南陽國小一年級的黃姓男童，在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重摔，造成男童昏迷送醫，目前在加護病房與死神拔河。（圖：家屬提供）

7歲黃姓男童上校外柔道課，疑遭何姓教練、柔道學長輪流重摔27次，導致顱內嚴重出血，經開顱手術後瀕臨腦死狀態，仍在加護病房與死神拔河。警方23日依過失傷害罪將何送辦，訊後請回。檢察官24日再傳訊證人並調閱相關資料，改認定何男主觀上有間接故意，涉及傷害致重傷罪，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

黃童21日上柔道課頭部受重創，豐原醫院副院長張正一表示，男童情況未好轉，昏迷指數 三，腦部嚴重受損，且腦壓過高，隨時會有生命危險，即便全力維持生命跡象，也有很高機會成為植物人，無法脫離呼吸器。

律師王捷拓表示「運動中造成的傷害，不必然沒責任」，教練若未盡到「防止義務」，恐構成過失傷害、過失重傷害刑責，還要負民事損害賠償，由檢察官依個案釐清。

現年69歲的何姓教練於30多年前擔任台中地檢署法警，現為台中市體育總會柔道委員會委員。何男向警方坦承曾多次摔並壓制男童，但過程是正常教學，力道沒很重，不知怎麼會發生這種事。

中華民國柔道總會發聲明，譴責何男沒有專業教練證照，也不適合擔任柔道教練，「從影片看到的摔法，絕對不是我們教導幼兒柔道的方式」；台中市運動局、教育局 都證實，何男只有「段級」，沒有教練證。

此外，有法界人士指出，全案責任主體除何姓教練外，在旁觀看持手機 拍攝的男童舅舅，見有異狀為何不上前制止，是否有不作為的問題，是本案關鍵證人角色。

法界人士表示，檢方應調查釐清當時狀況，判斷舅舅是否構成不作為犯，若舅舅具有保證人地位，代表有應盡防止義務，若能防止而未防止，恐有過失責任。