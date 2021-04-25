南非籍狼師性侵學童 美國通報掀惡行

南非籍男子米爾頓20年前來台，九年前利誘當時12歲的男童「阿忠」、「阿孝」拍攝猥褻照，還性侵 阿忠，二年前美國 國家失蹤及受剝削兒童中心通報台灣 的刑事局，檢警前往其租屋住處查扣電子信箱及雲端硬碟，發現內存大量男童猥褻圖片，被檢方羈押起訴，法院一審依強制性交等罪重判八年二個月徒刑。

判決指出，米爾頓20年前來台擔任英語老師，取得永久居留權。2012年某日，米爾頓在台中市網咖店內，結識就讀小六的阿忠，同年8月19日，利誘阿忠到他租住處，透過他人協助翻譯。

米爾頓當場提供多種款式內褲供阿忠現場替換，再以數位相機拍攝阿忠裸露上半身、僅著各式內褲的猥褻電子檔共14筆得逞，事後再支付金額予阿忠，作為被拍攝的報酬；同年8月19日，米爾頓在租屋處內將阿忠推倒在床，違反阿忠性自主意願，加重強制性交得逞。

同年8月下旬，米爾頓利誘另名男童阿孝到他租住處，同樣以數位相機拍攝阿孝全身赤裸僅著內褲、以及裸露生殖器的猥褻行為。

法院審酌，米爾頓基於自身對未成年男童特殊性癖好，拍攝男童猥褻照、性侵男童，造成二名被害人身心極大傷害，對男童的性觀念亦造成嚴重扭曲，且犯後意圖卸責脫罪，因此決定重判；米爾頓不服上訴二審，目前由台中高分院審理。