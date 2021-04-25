不甘被騙300萬 高學歷女淪車手

李姓女子（右）不甘掉入網路愛情騙圈套遭騙，竟加入詐團當洗錢車手被捕。（記者林保光／翻攝）

李姓女子兩年前落網路愛情騙圈套，遭騙300萬元（台幣，下同，約10.7萬美元），不料兩年後竟變成詐團洗錢車手，收受同樣落入愛情陷阱婦人上千萬元，負責代買比特幣 匯入詐團錢包，李女日前施用詐術時，當場被警方逮捕送辦，高雄地檢署依詐欺罪命李女2萬元交保。

據了解，現年58歲、未婚獨居高雄市前鎮區的李女具高學歷，英語程度佳，兩年前上網交友，踩入網路愛情騙子陷阱，被騙光300多萬元積蓄。

兩年後，李女再上網交友，明知道對方可能是詐騙集團 ，卻基於報復心態，反而與對方勾結，幫詐騙集團向其他受騙女子收錢，賺取百分之一佣金。

據調查，有名60歲林姓婦人在臉書加陌生人當好友，對方自稱是義大利石油 鑽探工程師，去年11月對方稱石油探測器鑽頭損壞，購買鑽頭需要「擔保金」，騙林婦投資，林婦不疑有詐，先後匯出美金28萬元到國外帳戶。

今年3月林婦因暫留國外，詐團再度施用詐術要林婦支付款項，還說在台灣有朋友可幫忙轉匯，林婦因此將現金500萬元、1000萬元拿到前鎮區給李女，前後共被詐騙2336萬元。

李女收錢時被林婦的朋友錄下影像，收款後將上千萬現金拿去向身分不詳的人購買比特幣，轉入詐團錢包。

林婦事後發覺被騙，向警方報案，高雄市刑大偵追去李女住家搜索，發現李女手機內另有與黃姓婦人的聯繫內容，要黃婦解除500萬元定存，市刑大通知新北警方，成功阻止另一起詐騙。