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疑房屋糾紛萌殺機 包商爆頭保母後自轟

記者周宗禎、邵心杰／台南24日電
台南善化23日發生兩死槍擊命案，鑑識人員在鄭姓男子座車採證。(記者周宗禎／攝影)
台南善化23日發生兩死槍擊命案，鑑識人員在鄭姓男子座車採證。(記者周宗禎／攝影)

台南市善化嘉北社區昨天傳出槍響，鄭姓營建包商與張姓女保母頭部中彈、腦漿外溢當場死亡，現場二樓還有三名幼童嚎啕大哭，警方在鄭座車上找到一本工程記事簿，留言給女兒，指稱是張女逼他走上絕路；張女的女兒則表示，母親委託鄭男建屋卻中途停滯，後來對簿公堂，未料發生憾事。

鄭男（47歲）與張女（55歲）疑有房屋修繕債務糾紛，鄭男昨天上午開車持槍前往張女住處，先拿施工用榔頭敲破玻璃窗開門進屋，與張女衝突後持「金牛座」改造手槍朝張女頭部射擊；張女中槍後爬向門口趴在門前氣絕，鄭男也朝頭部舉槍自盡，趴倒在張女後方，鄰居見民宅流出鮮血驚恐報案。

檢察官與法醫相驗，在張女頭部找到兩個彈孔，鄭男頭部一個彈孔，詳細死因待解剖鑑定；槍擊發生時樓上有三名兩到三歲幼童，因槍聲驚嚇嚎啕大哭，但兩名死者倒臥在滿布鮮血的一樓，大家不敢上樓，直到員警到場，才將幼童抱出通知家長帶回。

警方調查，張女與丈夫多年前委託鄭男在官田老家興建房屋，房屋蓋到一半雙方對費用起爭議，鄭男告上法院，幾年來互控糾紛不斷，法院一審鄭男敗訴須賠償16萬4000元(台幣，下同，約5700美元)違約金，目前上訴二審；張女丈夫住在官田，張女生前常回善化娘家，當保母照顧附近住戶幼兒。

張女女兒表示，母親委託鄭男蓋房子，鄭男蓋到一半不處理，媽媽另找他人合作，鄭男就來催討100多萬「債務」，不久前還來鬧事，前天在現場徘徊，沒想到卻發生命案；張女父親指認遺體時，痛哭失聲。

檢方調查，鄭男一年多前承攬張女夫家在官田祖厝480萬元興建工程，因泥作延宕，鄭男另找下包善後，自認已完工，要求張女付清95萬元尾款遭拒，雙方對簿公堂，法院判鄭男敗訴，不但拿不回尾款，還得賠償違約金，研判因此引發殺機。

這起槍擊案震驚純樸的善化鄉間社區，附近鄰里議論紛紛，台南市警察局長方仰寧也趕往現場了解案情，張女兩個姪子恰巧都是善化分局員警，案發後也到場關心。

槍擊 警察

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