我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

拒臨檢 女師遭上銬「失去自由9小時」

台灣新聞組╱桃園24日電
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。(記者鄭國樑／翻攝)
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。(記者鄭國樑／翻攝)

一位教非洲鼓的詹姓女老師22日在桃園市中壢前往上課途中，邊走邊吃早餐卻突遭員警攔查，要求她出示身分證，她不願意配合，最後被警方壓制上銬以妨害公務罪嫌移送桃園地檢署。女老師質疑台灣警察國家嗎？警員的執法符合比例原則嗎？合理嗎？

來源：聯合影音網

內政部長徐國勇對此表示，警察執法辛苦，但確保人權很重要。桃園市長鄭文燦昨天也針對此事究竟有無妨礙公務或是濫權盤查，要求警方必須配合檢方調查，不預設立場，也不護短。

中壢警分局昨表示，女老師經過的地方屬於治安要點區，警員巡邏時會提高警覺，當天警員攔下女老師告知是管區，沒看過她，請她報身分證字號查核，女老師說自己不是現行犯，還對員警說：「你真的很蠢」，才以妨害公務依法送辦。至於本案引起社會大眾關注，內部會策進，以更委婉方式，維護社會治安。

女老師在社群上貼文「失去自由的九小時」文章和影片，文章中寫著「我被一名穿著警察服的男人，在人煙稀少的街角攔阻盤查、被限制憲法所賦予的人身自由、被粗暴無禮的拉扯」，文中除詳述她與員警對話、被上手銬、腳銬帶回中壢分局，在警局門口下車，因戴腳銬、走路緩慢，員警還對她說，「快走，站在這裡很難看」。她寫下「我失去了九個小時的人身自由、身體受傷、尊嚴盡失、蒙受羞辱…我能怎麼辦呢？」貼文引發網路熱議。

女老師不只教非洲鼓，還是小劇場和表演工作者，還是社運成員，在文化界小有名氣。她昨天受訪時還是覺得不可思議，但也相信還有不少人跟她的遭遇一樣，希望藉由這件事引起社會重視和討論。

法界人士指出，從警方錄影的影片內容顯示，中壢警在無「合理懷疑」下盤查，詹女有拒絕權利；警方可在公共場所臨檢，但前提要有「合理懷疑」，詹女當時只是走在路上、並無舉止怪異、或攜帶危險物品，員警僅憑「沒有看過妳」就要求臨檢，恐難說具正當性。

過去曾發生李姓男子走在台北市重陽橋上，被警察臨檢要求出示身分證，當事人拒絕還辱罵員警，被警察以侮辱公署罪嫌移送，事後李男聲請大法官釋憲，大法官後來作出釋字535號解釋，對警察臨檢盤查必須要有相當理由認為被盤查者已構成或即將發生危害，符合正當法律程序。

警察 大法官 台灣

上一則

避開藻礁 三接擬外推1公里 環團：解決不了生態問題

下一則

8天7夜漢光兵推 模擬最嚴苛共軍侵台威脅

延伸閱讀

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬

被問會說英語嗎？ CNN亞裔記者採訪示威活動被上銬
擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水

擴編最高法院增加大法官？波洛西潑冷水
民眾聞聲倒抽一口氣！獅子黃昏時吼叫原來有玄機

民眾聞聲倒抽一口氣！獅子黃昏時吼叫原來有玄機
加州限室內宗教聚會 大法官裁定「禁令違憲」

加州限室內宗教聚會 大法官裁定「禁令違憲」

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
美國國務院旅遊警示，將台灣從原本最安全的一級被升到「三級：三思而後行」。(本報資料照片)

美旅遊警示 台從最安全的1級掉到3級 和中港並列

2021-04-23 02:27
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17
台積電創辦人張忠謀21日上午出席經濟日報主辦「大師智庫論壇」發表演講，他指出台積電今日地位與優勢得來不易，籲政府、社會乃至台積電都要努力守住且珍惜。記者林澔一／攝影

張忠謀：台灣難再打造下個護國神山 應珍惜現有優勢

2021-04-21 16:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪