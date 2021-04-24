拒臨檢 女師遭上銬「失去自由9小時」

女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。(記者鄭國樑／翻攝)

一位教非洲鼓的詹姓女老師22日在桃園市中壢前往上課途中，邊走邊吃早餐卻突遭員警攔查，要求她出示身分證，她不願意配合，最後被警方壓制上銬以妨害公務罪嫌移送桃園地檢署。女老師質疑台灣 是警察 國家嗎？警員的執法符合比例原則嗎？合理嗎？

來源：聯合影音網

內政部長徐國勇對此表示，警察執法辛苦，但確保人權很重要。桃園市長鄭文燦昨天也針對此事究竟有無妨礙公務或是濫權盤查，要求警方必須配合檢方調查，不預設立場，也不護短。

中壢警分局昨表示，女老師經過的地方屬於治安要點區，警員巡邏時會提高警覺，當天警員攔下女老師告知是管區，沒看過她，請她報身分證字號查核，女老師說自己不是現行犯，還對員警說：「你真的很蠢」，才以妨害公務依法送辦。至於本案引起社會大眾關注，內部會策進，以更委婉方式，維護社會治安。

女老師在社群上貼文「失去自由的九小時」文章和影片，文章中寫著「我被一名穿著警察服的男人，在人煙稀少的街角攔阻盤查、被限制憲法所賦予的人身自由、被粗暴無禮的拉扯」，文中除詳述她與員警對話、被上手銬、腳銬帶回中壢分局，在警局門口下車，因戴腳銬、走路緩慢，員警還對她說，「快走，站在這裡很難看」。她寫下「我失去了九個小時的人身自由、身體受傷、尊嚴盡失、蒙受羞辱…我能怎麼辦呢？」貼文引發網路熱議。

女老師不只教非洲鼓，還是小劇場和表演工作者，還是社運成員，在文化界小有名氣。她昨天受訪時還是覺得不可思議，但也相信還有不少人跟她的遭遇一樣，希望藉由這件事引起社會重視和討論。

法界人士指出，從警方錄影的影片內容顯示，中壢警在無「合理懷疑」下盤查，詹女有拒絕權利；警方可在公共場所臨檢，但前提要有「合理懷疑」，詹女當時只是走在路上、並無舉止怪異、或攜帶危險物品，員警僅憑「沒有看過妳」就要求臨檢，恐難說具正當性。

過去曾發生李姓男子走在台北市重陽橋上，被警察臨檢要求出示身分證，當事人拒絕還辱罵員警，被警察以侮辱公署罪嫌移送，事後李男聲請大法官 釋憲，大法官後來作出釋字535號解釋，對警察臨檢盤查必須要有相當理由認為被盤查者已構成或即將發生危害，符合正當法律程序。