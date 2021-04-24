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太魯閣號只起訴包商 家屬慟：台鐵責任、政府善心在哪？

記者王燕華、曹悅華╱綜合24日電
太魯閣號事故釀重大死傷。(本報資料照片)
太魯閣號事故釀重大死傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號事故釀重大死傷，日前花蓮地檢署就直接造成事故的過失致死部分火速偵結，首波起訴包商李義祥等七人。不過罹難者家屬收到起訴書後，質疑「台鐵的責任在哪裡？」花檢昨表示，後續台鐵責任持續偵辦中。

台鐵局表示，對於事故的發生深感抱歉和遺憾，該負的責任都會承擔。至於對罹難者的賠償，將研議比照普悠瑪事故，每人1570萬元(台幣，下同，約55.3萬美元)，原則將採債權移轉方式辦理，待理賠方案確定後，將儘速安排向罹難者家屬及傷者、家屬說明。

協助遺體修復的76行者遺體美容修復團王薇君，前天深夜在個人臉書粉絲團貼出罹難者家屬來信，代為發聲。家屬在信中沉痛指出，收到起訴書，雖然是一個沒有讀很多書的人，但大概知道被告好像都是營造商，質疑「台鐵的責任在哪裡？」

家屬更痛喊「政府還用這火車事故來募款，罹難者給1500萬，拜託！這是善心人士的錢，政府的善心在哪裡？1500萬是要來買我們親人的命嗎？」要求「台鐵、政府必須要給我們一個交代」。

此外，也有一位女兒罹難的母親寫信提到，「起訴的人跟起訴的罪名真的讓人難以接受，這是我第一次對這整件事情感到憤怒生氣，台灣的法律真的很讓人失望。」文末並向政府喊話，「請將心比心，你們真的該給台灣人民一個平安回家的承諾，真心希望政府官員及台鐵高官們能積極的有所作為」。

花蓮地檢署主任檢察官周芳怡表示，16日首波起訴，是就直接造成事故發生的犯罪事實先行偵結，另就台鐵局、設計監造公司、專案管理公司有無不法、李姓被告所營義祥公司及東新公司承攬多項工程有無不法，專案小組仍持續積極偵辦，將儘速偵辦後對外公布，以維被害人權益，並慰死者在天之靈。

花蓮縣政府日前也為事故發起募款，總計募得1490萬餘元。縣府昨宣布，這筆善款將慰助縣籍罹難者家屬及傷者，11名罹難縣民每人100萬元，傷者依受傷程度從47萬元到14萬元不等。

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