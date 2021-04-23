暴力挑戰公權力？黑衣人叫囂砸電腦 警局爆吃案疑雲

台北市松山警分局教官楊忠蒞酒後與徐姓男子等七人衝突，跑回分局躲避，七人追進叫囂，還砸毀電腦；雙方22日在分局握手和解。(記者蔡翼謙／翻攝)

台北市松山警分局教官楊忠蒞本月16日凌晨酒後，涉嫌在分局附近辱罵徐姓男子等七人三字經而爆衝突，楊跑回分局，七黑衣人追進分局叫囂，還砸毀電腦，最後被員警驅離 ；事隔六天全案曝光，警方將楊記過調職、通知兩名男子到案依毀損罪嫌究辦。

全案引發吃案爭議，針對派出所電腦遭闖入者毀損，分局僅公布員警密錄器畫面，聲稱當天凌晨3點到6點剛好停電，監視器沒有畫面，但有基層警員說，松山警分局有不斷電系統，根本不會停電，質疑長官「不敢誠實面對」。

內政部長徐國勇、警政署長陳家欽昨天赴立法院針對治安狀況備詢。徐說，看到新聞嚇一跳，會調查清楚，「該怎麼處理就怎麼處理」；陳說，已懲處涉案員警，不容暴力挑戰公權力，要求北市警察 局重新調查，內部處理是否有瑕疵、民眾有無違法，不能縱放。

松山警分局長林志誠在分局親自說明，表示楊在外與民眾起衝突，他絕不會包庇，對於脫序行為感到抱歉，語畢鞠躬。

分局上午表示，楊是凌晨兩點多與同事飲酒後，徒步經南京東、北寧路口，見七男大聲喧嘩而要求「小聲」，七男沒有打爛電腦，而是徐姓男子不慎碰倒電腦螢幕，當下致歉寫悔過書，表達願賠償，因此未法辦，讓人離開；傍晚改口，指楊先罵三字經，且徐姓、凃姓男子打爛電腦，通知到案調查後，依毀損罪嫌函送。

事件曝光是因員警在臉書社團「靠北警察」貼文爆料，不滿教官闖禍卻要基層擔責任。案發時中崙所長許書桓休假，副所長壓制情緒失控的徐男，見對方冷靜後放人。

林志誠自稱前晚才得知此事，開會決議將楊記過一次調警備隊，不再任職教官；許書桓未即時上報此事申誡。

楊忠蒞是一線三星警員，熟悉跆拳、柔道、射擊，擔任技術教官，平常熱愛健身 ，但已多次在分局附近醉倒，某次還醉倒在分局一樓電梯，酒醉行徑在分局內無人不知。