跟騷法草案通過 8行為最重關5年 狗仔跟拍不適用

屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，家屬22日舉行曾女告別式。民進黨立委周春米（右三）語重心長說，行政院會通過跟騷法草案，「這個法案就是妳的名」。(記者劉星君／攝影)

屏東縣日前發生假車禍 真擄人命案，死者曾女家屬昨天在屏東舉行告別式，行政院會昨天也通過「跟蹤騷擾防制法」草案。警政署強調，跟蹤騷擾的行為定義，必須要與性或性別有關，私人恩怨或債務糾紛、狗仔跟拍等，都不再規範內，將會持續對基層員警進行教育 訓練。

行政院會通過的跟騷法草案明定八種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，犯者最高可處五年以下有期徒刑。行政院長蘇貞昌裁示，為使相關修法盡快上路，將於修法公布六個月後施行。

朝野立委今年三八婦女節時曾呼籲盡速通過跟騷法，但立法未有進度，直到一個月後發生55歲黃姓男子因追求29歲人妻未果，刻意製造假車禍、殺害曾女，社會譁然；屏東昨天舉行告別式，台北則通過跟騷法草案，時間巧合到令人鼻酸。周春米說，她內心告訴曾女，行政院會通過跟騷法草案，也盼立法院在6月前完成立法，「希望不要再有人跟妳一樣受苦」。

行政院發言人羅秉成說，草案內容原訂公布後一年後施行，但蘇揆認為刻不容緩，特別裁示將草案修正為公布後六個月後施行。警政署表示，跟騷法是補足性別暴力防制的最後一塊拼圖，警政署將全力支持。

立法院若修法通過，只要被害人一報案就能透過刑事公權力介入，可以即時有效抑制、介入，也能透過書面告誡行為人不能再作為，若再違反還有保護令制度，並引入預防性羈押制度。

草案也列出八類跟蹤或騷擾樣態，包含監視、觀察知悉他人行蹤、盯哨守候尾隨，或以其他類似方法接近特定人住所居所學校工作場所；對特定人警告威脅嘲弄辱罵或其他相類似行為；利用電子通訊設備、網際網路等干擾行為，例如持續打無聲電話。

內政部指出，若有跟騷行為，警察 得以書面告誡，倘若二年內再有跟蹤騷擾，被害人得聲請保護令禁止。同時，法院於審理終結後，認有跟蹤騷擾行為的事實，且情節有必要者，應依聲請或依職權核發保護令，時效為二年，並得以聲請延長。