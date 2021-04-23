我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美確診逾3192萬 26.9%民眾完成接種

史丹福、加大、州大師生 打完疫苗才能返校

跟騷法草案通過 8行為最重關5年 狗仔跟拍不適用

台灣新聞組╱綜合23日電
屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，家屬22日舉行曾女告別式。民進黨立委周春米（右三）語重心長說，行政院會通過跟騷法草案，「這個法案就是妳的名」。(記者劉星君／攝影)
屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，家屬22日舉行曾女告別式。民進黨立委周春米（右三）語重心長說，行政院會通過跟騷法草案，「這個法案就是妳的名」。(記者劉星君／攝影)

屏東縣日前發生假車禍真擄人命案，死者曾女家屬昨天在屏東舉行告別式，行政院會昨天也通過「跟蹤騷擾防制法」草案。警政署強調，跟蹤騷擾的行為定義，必須要與性或性別有關，私人恩怨或債務糾紛、狗仔跟拍等，都不再規範內，將會持續對基層員警進行教育訓練。

行政院會通過的跟騷法草案明定八種跟蹤、騷擾行為樣態，將要求約會、網路騷擾等都納入規範，犯者最高可處五年以下有期徒刑。行政院長蘇貞昌裁示，為使相關修法盡快上路，將於修法公布六個月後施行。

朝野立委今年三八婦女節時曾呼籲盡速通過跟騷法，但立法未有進度，直到一個月後發生55歲黃姓男子因追求29歲人妻未果，刻意製造假車禍、殺害曾女，社會譁然；屏東昨天舉行告別式，台北則通過跟騷法草案，時間巧合到令人鼻酸。周春米說，她內心告訴曾女，行政院會通過跟騷法草案，也盼立法院在6月前完成立法，「希望不要再有人跟妳一樣受苦」。

行政院發言人羅秉成說，草案內容原訂公布後一年後施行，但蘇揆認為刻不容緩，特別裁示將草案修正為公布後六個月後施行。警政署表示，跟騷法是補足性別暴力防制的最後一塊拼圖，警政署將全力支持。

立法院若修法通過，只要被害人一報案就能透過刑事公權力介入，可以即時有效抑制、介入，也能透過書面告誡行為人不能再作為，若再違反還有保護令制度，並引入預防性羈押制度。

草案也列出八類跟蹤或騷擾樣態，包含監視、觀察知悉他人行蹤、盯哨守候尾隨，或以其他類似方法接近特定人住所居所學校工作場所；對特定人警告威脅嘲弄辱罵或其他相類似行為；利用電子通訊設備、網際網路等干擾行為，例如持續打無聲電話。

內政部指出，若有跟騷行為，警察得以書面告誡，倘若二年內再有跟蹤騷擾，被害人得聲請保護令禁止。同時，法院於審理終結後，認有跟蹤騷擾行為的事實，且情節有必要者，應依聲請或依職權核發保護令，時效為二年，並得以聲請延長。

車禍 警察 教育

上一則

新聞眼／「先知」無作為 原能會與現實處平行時空

下一則

雨來了無助水情 日月潭停航 澄清湖底露出隕石坑

延伸閱讀

丁怡銘嗆游辦 藍委籲朝野譴責蘇貞昌

丁怡銘嗆游辦 藍委籲朝野譴責蘇貞昌
國會跨黨派推2法案 力抗「中國挑戰」

國會跨黨派推2法案 力抗「中國挑戰」
議會表決在即 投票權利法案SB 7再起爭議

議會表決在即 投票權利法案SB 7再起爭議
議會擬開放公開攜槍 德州警抗議

議會擬開放公開攜槍 德州警抗議

熱門新聞

「中國已可平視」之後 「你永遠是我的大哥」又見仰視

2021-04-17 19:25
美日聯合聲明52年來首次提台。（取材自環時網）

「台灣」寫進聯合聲明 日媒：日本抵抗到最後一刻

2021-04-17 21:28
在太魯閣號中罹難的法籍男子，家人15日在巴黎的天主教堂為他舉行告別式，現場有他生前與女友在台灣的漫畫。圖/讀者提供

太魯閣號罹難法籍男 告別式上求婚戒指令人落淚

2021-04-15 11:44
衛福部嘉南療養院副院長歐陽文貞，被媒體選為百大名醫。（取材自臉書）

倫理委員爆不倫…百大名醫偷情女教授 逼23年元配離婚

2021-04-14 02:23
臉書專頁「日月潭一等高」貼文分享，日月潭底墓碑照，引發網友熱議。圖／翻攝自「日月潭一等高」臉書粉絲專頁

日月潭底挖到寶？赫見275年前清乾隆時期墓碑

2021-04-18 10:45
考試院前院長許水德今舉行告別式，蔡英文總統、前總統馬英九、前副總統連戰、國民黨前主席吳伯雄被安排坐一起。圖／國民黨提供

蔡英文、馬英九出席許水德告別式 兩人坐隔壁零交談

2021-04-19 10:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案

國會參院壓倒性多數通過反亞裔仇恨法案
趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」

趙麗穎、馮紹峰官宣離婚 「和平分手結束關係」
美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高

美國房價年漲15% 「二線城市」漲最高
女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人

女子求職被刷掉 收到公司寄一箱「安慰禮」暖哭萬人
調升資本利得稅 道指嚇退321點

調升資本利得稅 道指嚇退321點