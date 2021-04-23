勞金局炒股案 3投信挨重罰 合計1350萬元史上最高

勞動基金弊案三投信遭金管會處分情形

勞金局代操基金炒股弊案，金管會昨天開罰復華、群益及統一投信，由於其配合指示買進遠百股票 ，涉合力炒作股票，金管會認為「嚴重損害勞工退休 權益、影響投資 人對資產管理業信賴」，決定嚴懲，處分案創史上三項紀錄，三家投信未來五年內不得再參與政府基金的全權委託標案。

金管會昨天對3家投信各裁罰450萬元(台幣，下同，約16萬美元)，合計處分1350萬元，創下對投信公司最高罰金紀錄；十位主管及經理人、研究員遭解職或停止執業，遭處分人數亦是史上最多，3家投信投資長及負責全權委託的副總級3主管邱明強、謝志英、闕志昌3人遭解除職務，3年內不得再復職，另有4位經理人遭停業3個月到1年，3名研究員遭停業1到兩個月不等處分。

群益與統一投信由於近3年發生二次內控疏失，金管會要求群益與統一投信需於3個月內召開董事會，檢討董事長與總經理適任性並報會，這也是官方首次對投信業祭出的處罰，但復華投信未被要求召開董事會。

證期局副局長蔡麗玲表示，短期內重複發生違規與內控問題是累犯，金管會希望藉召開董事會，讓兩家投信每位董事充分討論董總適任狀況，及要負什麼督導責任。

三家投信未來五年不得再參與政府基金的全權委託標案，此外，金管會也裁罰最近一年不得申請募集國外基金、近兩年不得申請擔任境外基金總代理人、兼營期貨信託事業，缺失未改善前，金管會得退回或不核准其申請募集案。

勞動基金運用局國內投資組前組長游迺文涉嫌接受業者餐飲招待後，去年7、8月間委託證券公司用勞動基金帳戶內款項，下單炒作公司股價。經查復華、群益及統一相關人員也配合游指示買進遠百股票，期間復華投信買進4564張遠百股票、群益投信買進3723張遠百股票，統一投信買3950張遠百股票、但已全數處分。

勞金局表示，已對3家投信公司求償，總損失約2740萬元均已獲確保，至於收回的委託資產將移轉回勞金局自行操作，預計4月下旬移轉完成。