賀德芬查「小英論文」 告教長求償千萬

台大名譽教授賀德芬(右)懷疑蔡英文總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部調閱資料驗證被拒絕，遞狀對教育部提行政訴訟。(記者賴佩璇／攝影)

台大名譽教授賀德芬懷疑蔡英文 總統未取得英國倫敦政經學院法學博士，向教育部 調閱資料驗證被拒絕而提告。台北高等行政法院昨下午第三度開庭，賀女主張教育部長潘文忠個人應賠償1000萬元(台幣，下同，約35萬美元)，強調自己耗費心力，精神受損。

賀德芬評論「論文門」事件指出，蔡英文的博士學位經過美國 UNC Charlotte經濟學教授Hwan C. Lin調查，調查結論是「蔡總統並未在35年前的1984年取得LSE博士學位」。

此外，賀德芬因蔡英文曾秀出LSE補發的畢業證書，經過比對，認為倫敦大學Senate House Library從未收到蔡英文的論文，宣稱蔡英文的學位為造假。

蔡英文認為賀德芬指控不實，對賀提告誹謗，一併控告美國北卡大學經濟學系副教授林環牆、節目主持人彭文正；賀要證明調查結論為真，向教育部調取資料，卻被教育部以機密應封存30年為理由拒絕，賀於是對教育部提行政訴訟。

賀德芬昨當庭追加訴之聲明，確認申請文件是否曾被教育部核定為保密，若有保密，法律依據為何？並對潘文忠個人求償1000萬元，因潘涉嫌包庇犯罪，為蔡英文量身訂做保密檔案，害她挨告而名譽權、精神痛苦，還要耗費金錢在海外興訟，傾家蕩產。

賀德芬激動說，潘文忠公然說謊，是非常嚴重的罪行。在國會殿堂稱她向教育部調取有關蔡的資料是機密，且高教司朱俊彰不但在國會殿堂也稱是機密資料，還說得依個人意願決定是否公開。她說，耗盡精神心力，不提告國賠，不接受拿國家的錢賠給自己。

教育部委任律師認為，追加不合法，且民事求償部分，行政法院無管轄權。至於蔡英文的履歷表、服務證明、學位證書等資料，總統府已同意提供，但教育部已將論文歸還蔡英文。彭文正受訪指出，台北地檢署應對蔡英文發動偵查與搜索。

賀德芬批評，保密制度是為蔡量身定做？是因她是總統？包庇她是罪犯？請鈞院依行政訴訟法調閱作為審判依據。教育部這是通案辦理？還是個案？如果是通案，也請求法院命教育部公開她的資料保密到哪一年？公務員是為國家，不是總統。