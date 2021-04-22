剷平山頭種1608株大麻 黑市價逾5億 遭檢調破獲

法務部調查局破獲最大規模大麻種植案件，總共查獲1608株大麻，以及種植器具。(圖：調查局提供)

調查局昨天宣布破獲史上最大宗溫室大麻案，在新竹關西山區查獲1608株大麻植株，市價約5億元(台幣，下同，約1760萬美元)。毒販先在桃園廠房培育大麻幼苗，長成後再移置偏僻山區農場，外圍種植一般蔬菜掩人耳目；且為了栽種大麻，幾乎將整座山頭剷平。

專案人員逮捕邱姓、虞姓兩名男子，檢方訊後聲押禁見獲准，另查出兩名製毒師身分，發布通緝；全案還有幕後金主和共犯，擴大追查。

法務部長蔡清祥主持破案記者會，他說台灣 有人主張大麻合法化 ，不符合國情；大麻就是二級毒品 ，依法要嚴辦，不要以身試法。

台北市調查處今年2月獲報，鎖定邱、虞兩人常深夜進出桃園大園一處偏僻廠房，另租貨車頻繁往來關西山區，出動空拍機跟監蒐證，確認大園廠房是大麻育苗場。

專案小組跟監三天，研判關西山區是大麻植栽地，3月10日派員摸黑徒步「摸點」，女調查官蕭銘荒山中摸到一處墳墓，自認失禮合十祈拜後，沒多久走到山路盡頭，翻開木林就發現一片被剷平的山頭，整地搭建附設自動灑水設備溫室，裡頭全是綠油油大麻植栽。

幹員埋伏八天，直到19日趁邱男駕車上山澆水發動逮捕；另一組幹員分頭在桃園拘捕虞男，查扣大批催熟燈具、烘乾及包裝設備。

由於大麻數量實在太多，調查局出動卡車載運，光搬大麻就忙一整天，贓物庫也放不下，最後把大麻放在台北市調處7樓大禮堂「陳列」，24小時派專人看守。

調查局說，大麻園的專業軟硬體設備和土壤，成本估計超過600萬元，幕後顯有龐大集團。