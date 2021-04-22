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老哏騙倒NCC副主委 捧358萬「面交」假檢警

記者張議晨 、黃有容╱綜合22日電
翁柏宗遭詐騙集團老哏騙走358萬台幣。(本報資料照片)
翁柏宗遭詐騙集團老哏騙走358萬台幣。(本報資料照片)

國家通訊傳播委員會(NCC)副主委翁柏宗，2年前在家接到假檢警詐團電話，誤信自己涉入洗錢、販毒案件，交付358萬元(台幣，下同，約12.6萬美元)現金給游姓「車手」(中間人)；他返家驚覺立即報案，警方3天後逮捕游等人，但錢已追不回。

高雄地方法院判游等4名車手1年8月到2年不等徒刑，主嫌陳姓男子涉及多起詐騙案，檢警擴大偵辦追查中。

NCC昨天舉行例行記者會，媒體關切翁柏宗被詐騙，而且還是親手將新台幣358萬元送給假檢警的經過。

翁柏宗昨天表示確有此事，但對於細節低調沒有多說，只表示尊重法院判決，肯定警方辦案效率很好，希望犯嫌坦然面對錯誤，改過自新；也提醒民眾注意詐騙手法，不要輕信可疑電話。

2019年6月25日中午，詐團偽裝中華電信人員，告知翁積欠電話費，翁稱未申辦手機門號掛斷電話，沒多久陳嫌等人又假冒警政署官警，宣稱翁身分遭人冒用申辦門號及帳戶，電話經轉接給假檢察官、警察，讓翁誤信帳戶涉入刑案。

集團成員見翁上當，指示翁提領帳戶現金交檢察官「監管」，翁柏宗到銀行提領358萬元後放在購物袋，與游姓車手約在高雄市新興區某處巷內「面交」，假裝成行政執行官的游男，還交付偽造的取款證明給翁。

翁返家後對電話內容愈想愈不對勁，撥反詐騙專線諮詢驚覺遭到詐騙，警方獲報3天內逮捕游、陳、徐、林等4名車手，查出4人也曾以相同手法騙蔡姓婦人222萬元。

翁至今錢未追回。中國時報報導，宅神朱學恒在臉書發文指出，要判斷媒體表現是不是夠好的NCC機構的副主委，竟然沒有社會經驗到會被這些老哏的詐騙集團給騙了，這種判斷力的人竟然可以決定台灣媒體的去留，到底有何說服力？

朱學恒發文引來網友討論，「這就是台灣的官啊，沒專業又硬要塞一堆肥貓」、「怎麼感覺不意外」、「不需要判斷力，聽話才是重要的技能」。

詐騙集團 台灣 警察

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