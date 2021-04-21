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黨產遭查封 國民黨擬找黨產會溝通

記者劉宛琳╱台北21日電
國民黨目前還積欠黨工7億元退休金。圖為國民黨大樓。(本報資料照片)
國民黨目前還積欠黨工7億元退休金。圖為國民黨大樓。(本報資料照片)

國民黨地方黨部年初遭「大解黨工」向法院聲請強制執行，遭查封法拍。國民黨持續與大解黨工溝通，並提出由考紀會找黨產會溝通，讓國民黨處分剩餘不動產，而非法院「賤賣」；大解黨工則要求每年撥出政黨補助金20%來歸還積欠費用，黨中央未答應，但承諾未來若黨的募款狀況好，結餘款可優先撥補給大解黨工。

國民黨2016年遭黨產會凍結黨產，為節省經費，解雇和退休黨工730餘人，積欠的資遣費與退休金高達9.7億元(台幣，下同，約3400萬美元)，期間國民黨拍賣不動產來支付積欠費用，目前還積欠7億餘元。

原本國民黨規畫拿中投股利來支付，但黨產會認為不當黨產必須收歸國有而否決。過了4年不少退休黨工都已離世，因此大解黨工決定撤回執行中投股利，法拍不動產。

昨天黨中央召集行管會、考紀會與大解黨工代表開會，希望能撤銷查封，讓國民黨來處分剩餘不動產。考紀會提出由黨中央先去找黨產會溝通，同意由國民黨來拍賣剩餘不動產，而非讓法院以低價拍賣；否則大解黨工雖已與黨產會談好可拿回的比例，但因為被「賤賣」，他們能拿回的金額也不多，不如讓國民黨拍賣，可賣出比較好的價錢。

由於部分縣市僅剩下一個縣市黨部，結果就被查封拍賣，最後恐怕連辦公的地方都沒了，導致地方基層黨工士氣低落，黨主席江啟臣非常重視此事，指示黨務主管要與大解黨工好好溝通。但據了解，行管會主委邱大展被夾在大解黨工與黨產會中間，感到左右為難，昨天僅開會十分鐘就因不滿而中途離場。

對於大解黨工要求撥出政黨補助金的20%來支付積欠費用，黨中央表示無法承諾。黨務人士指出，黨中央去年在進行財務改革時，已經對此筆款項用途做好分配，並沒有多餘的錢可以挪用，若要修改使用比例必須經中常會同意。

雖然無法用政黨補助金支付積欠費用，但黨中央提出若未來黨的募款狀況好，結餘款可優先撥給大解黨工。黨務人士感嘆，也不希望讓為黨中央奮鬥這麼多年的黨工，搞到最後大家反目成仇。該人士說，因為每年一過完上半年，黨庫就空了，必須再去籌錢，盼大家都能各退一步，站在同一陣線，一起好好解決問題。

國民黨 拍賣 退休金

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