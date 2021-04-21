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潑汽油燒妻 自己傷更重 雙雙命危

記者張議晨／澎湖21日電

澎湖縣馬公市四十多歲許姓男子前晚酒後與莊姓妻子口角，盛怒下向妻子潑汽油並點火，自己打赤膊也引燃，傷勢更嚴重，全身百分之七十的三級燒燙傷；許事後幫妻子滅火，自行開車載妻子到醫院，二人經插管仍未脫險境，連夜以直升機後送台中搶救，全案由澎湖警方調查中。

據了解，許男、莊女兩人同住馬公市石泉里，過去就曾多次因細故吵架；前天晚間，許男疑似喝完酒後再次與妻爭執，兩人在屋內爆發嚴重口角，一路吵到家門口，激烈爭執還引來鄰居圍觀。

沒多久兩人返回屋內，許男疑似氣不過，朝莊女身上潑灑汽油，隨後點燃，火勢一發不可收拾。

許當時打赤膊，身上也淋到汽油，妻子著火後自己也受波及引燃，兩人都身上著火，許弄熄身上火勢還不覺得痛，也幫妻子滅火，警方趕到前自行開車載妻子至三軍總醫院澎湖分院急診室求救。

兩人到醫院經診斷都已三級燒燙傷，傷勢嚴重，莊女全身百分之四十燒燙傷，許男燒燙傷面積更高達百分之七十，有生命危險，院方緊急插管治療。

前天深夜院方再啟動緊急醫療後送機制，晚間十點多申請直升機將二人後送到台中童綜合醫院治療搶救。

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