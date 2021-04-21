銅鑼灣創辦人林榮基在台遭潑漆 3嫌二審加重刑度

香港前銅鑼灣書店店長林榮基，在台開書店遭人潑漆，頭髮、手部沾上紅色漆料。(本報資料照片)

香港銅鑼灣書店 創辦人林榮基在台灣 開店，開張前被男子鄭啟龍、曾士峰、曾士晟三人潑紅漆；一審依公然侮辱、傷害、強制等罪判三人三至四月不等徒刑，得易科罰金。案件上訴，台灣高等法院昨依傷害罪改判鄭八月、曾士峰七月、曾士晟六月徒刑，曾士晟得易科罰金。可上訴。

高院 認為，鄭等人犯後坦承犯行，一審時當庭向林道歉，態度尚可，但考量林國際上有相當知名度，是經營書店文化人，和鄭等人無怨無仇，鄭等人作為對台灣社會善良風氣、自由民主精神造成不良影響，審酌三人分工和情節輕重判刑。

林榮基去年四月廿五日在台北市中山區開銅鑼灣書店，宣揚理念；鄭透過網路蒐集林的照片、書店街景圖，邀曾士晟、曾士峰兄弟謀議對林潑紅色油漆。

書店開張前，鄭等三人搭高鐵自高雄北上，投宿旅館確認犯罪細節；隔天搭計程車前往書店附近，見林榮基走進咖啡店戶外座位區，曾士峰拿瓶裝紅漆倒入紙杯朝林潑灑，曾士晟持手機拍攝過程。

林榮基頭臉、上半身、雙手均沾染紅漆，事後曾士峰、曾士晟逃逸，將潑漆照片傳給鄭，三人搭高鐵返回高雄。台北地方法院一審判鄭四月、曾士晟和曾士峰三月徒刑。

案件上訴，林榮基在法院審理時表示至今仍會害怕，擔心被人跟蹤和人身安全，一審判決三人得易科罰金之刑，對他不公平；高院認為，依現場照片可想見當時場面怵目驚心，鄭等人只因不滿林榮基立場和理念，在台北街頭光天化日之下，對林潑漆，應予譴責。

高院指出，林榮基是香港銅鑼灣書店經營者，國際上有相當知名度，案發前欲在台灣經營書店，有特殊意義，鄭等人以暴力侮辱、傷害林，一審刑度悖離人民的法律期待，有違罪刑相當原則。