深夜獨處玩火釀災？ 違建起火3童喪命

台中市中華路夜市一戶民宅前天深夜火警，三名不滿六歲幼童來不及逃生，命喪火窟。（記者陳宏睿／攝影）

台中市中華路夜市一棟民宅前天深夜起火，消防局獲報趕抵13分鐘撲滅火勢，但三名不滿六歲幼童被救出時無生命跡象，送醫均不治；檢、警、消昨天勘驗，起火點是三童當時待的二樓房間，證據顯示三童並未入睡，不排除玩火釀災可能。

死者為五歲、三歲易姓兄妹及五歲邢姓女童，倒臥二、三樓間樓梯，全身熏黑、皮膚破皮，因吸入性嗆傷、全身八、九成燒燙傷，引發心肺衰竭致死。

台中市都發局說，火場二、三樓疑似舊違建，無違建查報紀錄，後續依規定專案拆除。屋主將不合法建物出租，導致火災事故致人於死，調查若有刑責，可處五年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金。

警方調查，起火公寓一樓是髮廊，二、三樓隔房分租，易家住三樓，邢家住二樓；前晚11時許附近攤商發現失火，濃煙從三樓鐵皮加蓋冒出，接著聽到「失火了」，立即報案。

消防局獲報四分鐘趕到現場，逃生的劉姓女子上前呼救說，兒子、女兒及邢姓友人五歲女兒在二樓房內，當時聞到異味，往樓上察看聽到小孩呼救聲，但火勢突變大，她來不及帶三童逃生。

消防隊立即分持兩水線衝入火場搜救，在二、三樓樓梯發現三名幼童，已無生命跡象，送醫不治。

檢察官昨天與消防局火調科、警方鑑識人員現場勘驗，起火點在二樓一間房間內，隔板屬易燃材質，床墊、插座設施嚴重燒毀。

邢姓女童父親說，曾看過易姓男童玩打火機被他搶過來。另有鄰居說，看過三童玩耍時，跑到攤商放置騎樓的瓦斯爐隨意打開開關，被喝令停止。

昨天正好是易姓女童生日，易男買好禮物蛋糕，沒想到女兒「生日變忌日」，讓他哀痛欲絕。

檢警調查，29歲易姓男子與妻子劉姓女子（廿七27歲）結婚八年，育有五歲兒子、三歲女兒，平時打零工，領有市府低收入 戶補助。

火場一樓髮廊是吳姓女子（53歲）經營，二、三樓隔間雅房出租給低收入、弱勢家庭，二年前易向吳女承租三樓房間，劉女偶爾在髮廊幫忙賺取外快。

邢姓男子（26歲）離婚育有一名五歲女兒，一年前與王姓女友（28歲）搬進吳女出租雅房二樓，同樣經濟狀況不佳；二家小孩玩在一起而認識。