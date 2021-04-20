小車禍求償1999萬 法官：不是中樂透 判賠1.6萬元

黃姓男子過馬路被車撞傷，雖然只有輕傷，他卻求償1999萬元，被法官批「損害賠償不是中樂透」。圖為示意圖。(本報資料照片)

黃姓男子3年前徒步過馬路被吳姓男子駕車撞傷，雖然只有輕傷，他卻向吳求償1999萬元(台幣，下同，約70萬美元)，連洗碗機、健身 房會員年費、可可粉均列求償清單；台北地方法院判吳應賠償1萬6000元，可上訴。

法官判決寫到，可以體諒黃因車禍 而身體痛苦，但他提出和車禍無關單據，包括家電、可可粉、牙膏等充數，又請求受傷後才買的健身房會員費用；「損害賠償不是中樂透」，不是事故發生，就可以把生活成本全附加在對方身上。

黃主張，吳2018年6月5日晚間開車右轉台北市民大道3段，沒有禮讓行人不慎撞到他，導致他左側胸、肢體挫傷；因祖母、外祖母均高齡過世，他隔代遺傳長壽基因也可以活到百歲，請求剩餘62年餘命醫藥費1293萬餘元、每天計程車費用443萬餘元。

另他受傷後無法洗碗，需購入洗碗機且兩年換1台，需67萬餘元，再加營養品、健身房會籍年費、居家保健儀器、肉體痛苦賠償、被車高速衝撞而受傷的權利金、無法工作損害、因工作損害無法儲蓄利息損失，總計5031萬餘元，他只求償1999萬元。

吳抗辯，指黃未依規定走行人穿越道，走在斑馬線左側，提高被撞風險，黃應負肇事責任，並認為黃請求金額過高。

台北地院認為，黃部分醫療單據和車禍無關，如糖尿病 、腸胃藥、鼻炎用藥等，也沒有醫囑證明他無法洗碗，有購買洗碗機必要；另黃健身房契約2018年12月開始，車禍受傷後才買健身房會籍，不符社會通念。

判決指出，審酌案發情節、傷勢等，吳應賠償2萬元，但根據行車錄影畫面，認定黃沒有走行人穿越道，應自負兩成過失責任，判吳應賠償1萬6000元。