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花蓮深夜連2震 最大規模6.2 民眾奪門出

台灣新聞組／花蓮19日電
花蓮縣壽豐鄉18日晚間發生兩起地震。（翻攝自國家災害防救災害中心Line@）
花蓮縣壽豐鄉18日晚間發生兩起地震。（翻攝自國家災害防救災害中心[email protected]

昨天深夜地牛翻身，三分鐘內連搖兩次，全台有感，震央都在花蓮縣壽豐鄉，各地「國家警報」狂響，嚇壞不少民眾。昨地震最大規模6.2，同時為今年最強震，兩起地震最大震度都在花蓮縣水璉，分別為「五強」及「六弱」。

氣象局地震測報中心說，昨晚兩起地震初步判斷為菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊持續推擠，在花東縱谷淺層破碎帶能量釋放，分別為前震和主震，未來幾天不排除有規模三至五的餘震發生。

昨第一起地震在晚上10時11分，規模5.8，深度僅15公里，最大震度為花蓮水璉「五強」級，緊接著10時14分出現更大地震，壽豐鄉發生規模6.2地震，深度更僅13.9公里，最大震度為花蓮「六弱」級。全台有感，嘉義以北地區也有多地達到三至四級強度。

深夜地震沒想到三分鐘連搖二次，且「愈來愈大力」，不少人驚聲尖叫「好搖喔」，緊抱護著家中花瓶，有人家中吊燈更是搖來晃去，宜蘭有民眾奪門而出，還有人直呼「嚇死人了，小孩都嚇醒了」，有花蓮網友則留言「雖說花蓮人地震習慣了，不過難免會害怕五秒鐘」。

正逢大甲媽遶境昨晚回鑾，媽祖安座前許多陣頭在鎮瀾宮前廣場表演，還有人以為是陣頭表演造成地面震動。

不少地方因氣象局預測震度達標，有收到國家警報，很多民眾都說這次警報響起後才來地震，還有人直呼「這次國家警報終於超前部署了」、「被警報聲嚇到」。

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