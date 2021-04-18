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「學長我來」女警不畏高爬橫梁攻堅 同仁全看傻

記者張議晨 / 高雄18日電
黃維妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。(記者張議晨／翻攝)
黃維妮與分隊長王深熙攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。(記者張議晨／翻攝)

「學長我來！」高雄市刑警大隊日前到苓雅區某大樓偵辦毒品案件，未料陳姓犯嫌見大批警力鎖緊大門，緝毒幹員轉從外牆攻入，刑大偵七隊女警黃維妮、分隊長王深熙徒手爬到大樓外橫梁，再爬冷氣機旁小縫跳進陽台，順利與同事壓制屋內毒犯，今攻堅驚險畫面曝光，同事大讚兩人「真勇」，但回想當時驚險畫面，黃神情自然「沒想那麼多，抓人比較要緊」。

來源：聯合新聞網

25歲陳男寄居在苓雅區某住宅3樓，由於陳男屋內人口出入複雜，進出男女神情呆滯，言行舉止都很詭異，早就被鄰居懷疑屋內有在犯毒甚至供人吸毒，刑大偵七隊今年1月接獲線報隨即派出幹員埋伏，本月16日見時機成熟，持法院核發搜索票準備收網。

沒想到陳嫌見員警上門，竟鎖上大門企圖拖延警方搜索時間，好湮滅屋內大批毒品證據。正當警方苦無破門手段時，一旁熱心鄰居跳出來「要不然我家借你們過？」

不過，要從隔壁棟前往陳嫌住家，必須爬過連接兩棟樓之間的橫梁，當時黃維妮與王深熙兩人見情況緊急，黃員自告奮勇「學長我來！」不顧橫梁距離地面至少3層樓高，打頭陣走過，再扶著陳嫌住家外牆的冷氣機、排水管從陽台旁一跳就爬進屋內，等後面的分隊長王深熙跟上後，兩人順利衝入屋內壓制陳嫌及買毒的章姓女子、李姓、蔡姓男子。

今攻堅畫面曝光，緝捕期間扮演「蜘蛛人」的兩人才終於發現當時有多驚險。「當時就沒想那麼多啊」從警才2年的黃維妮還形容此次攻堅，是她至今碰過最驚險的一次。她說，當時只有一心想要抓到犯嫌，沒有特別注意看外牆有多高，現在回想起來「還真的有點可怕」。

帶隊的王深熙則形容黃「膽大」，剛入行員警對於驚險場面難免會怯場，但黃為了抓捕擁毒犯嫌，不懼高樓爬牆攻堅真的非常勇敢。

專案小組最後在屋內查獲毒品安非他命7包、毒咖啡1包、電子磅秤、吸食器、手機等證物，全案警詢後，依違反毒品危害防制條例將陳嫌等人送辦，同時也將繼續向上溯源，追查毒品可能來源。

黃維妮從警才2年，這次與偵七隊「學長」偵辦毒品案件，攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，...
黃維妮從警才2年，這次與偵七隊「學長」偵辦毒品案件，攀過3層樓橫梁衝入陳嫌屋內，順利將屋內4人逮捕歸案。(記者張議晨／翻攝)

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