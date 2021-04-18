太魯閣號事故…檢察長：法律太輕 但不能用殺人罪起訴

花蓮地檢署檢長俞秀端說，發生太魯閣號撞車事故，當事人必須負很大責任，但不能僅因為如此，就用殺人罪嫌起訴。（記者王燕華／攝影）

太魯閣號 撞車事故奪走49條人命，包商李義祥被依最高刑度僅五年的過失致死等罪嫌起訴，被認為不符外界期待，修法聲浪再起。花蓮地檢署檢察長俞秀端表示，這起事故當事人要負的責任真的太大，專案團隊研究多次也認為法律真的太輕，但不能僅因如此就用殺人罪嫌起訴。

李義祥被控過失致死、肇事逃逸、過失致公眾運輸車輛致生危險、過失毀損軌道、違反政府採購法、業務上文書登載不實罪、商業會計法、稅捐稽徵法八條罪名。其中以過失致死最高刑度五年、肇事逃逸七年最重。

對最後專案團隊決定以過失致死，而非十年以上的殺人罪起訴，俞秀端說，團隊人員針對法律上的見解、最高法院的見解、本案事實及各項證據研究過很多次，雖然這件事的發生，當事人要負的責任真的是太大了，依他們的見解，法律也真的是太輕了，但身為法律人，真的沒有辦法只是因為這樣就用殺人罪嫌起訴，這也不是一個司法機關、檢察官應做的。

她強調，此案還另外起訴肇事逃逸罪嫌，連同過失致死部分都向法院求處最高刑度；至於修法是立法機關權責，她不宜多說。

律師吳育胤說，這是花檢近年來比較罕見具體求刑且求到最重的案件，但過失致死和肇事逃逸合起來能判多重？相信一般人心裡都會覺得「就是這樣嗎？」

他說，院檢都必須依照立法者制訂的法律做判決、起訴，立法院只給這麼重的刑度，再怎麼重也沒辦法超過這個刑度。這次事件傷亡這麼慘重，刑度對一般人來說明顯有落差，一定不符合大眾期待，相信未來院方審理壓力非常大。

他說，過失致死和殺人罪刑度的落差，須透過立法或修法方式修正，但要做得更細緻一點，若為銜接殺人罪刑度，直接把過失致死刑度拉高到十年以下，拉得太寬，法官裁量權會太大，對法官也不利。

新北市長侯友宜 昨指出，受害者家屬期盼公平正義，司法對肇事者責任不但要從速也要從重，才能夠撫慰被害者所有的心靈。