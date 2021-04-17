台版N號房千人受害 不雅片流竄 北檢被轟不作為

民進黨立委何志偉16日舉行「台版ｎ號房事件！受害人高達上千人」記者會。（記者余承翰／攝影）

民進黨立委何志偉昨天表示，台版N號房事件千人受害，都被相同手法設局，以致盜錄下私密影片公然在網路販售交換，他接獲被害人陳情，但不見台北地檢署有作為，呼籲北檢針對不法網站應先封鎖，避免被害人一再受害。

台北地檢署指出，北檢嚴守刑事訴訟 法規定，積極調查證據以證明犯罪，竭盡所能維護被害人權益，全案目前由檢察官偵查中，不便對外說明偵查內容，並非沒有作為。

被害者代表表示，整理各個被害人證據時，已發現所有被害人皆是遭相同詐騙 手法，被人設局盜錄下私密影片，公然在網路販售交換，發現網站內有大量學校男生宿舍、國中小廁所、大眾運輸處廁所，或以針孔或以手機 之竊錄畫面。

代表指出，本事件造成許多人生發生重大轉變，有人曾經輕生，有人被同儕揶揄，有人差點婚姻破裂，直到去年十二月職籃球員私密影片變成矚目新聞，藝人舉行記者會後，刑事局才將犯罪者緝捕到案。

何志偉說，這是個無差別的網路性霸凌，迄今仍有網友求取不雅影片，對當事人來說，每一次網友求取、散播影片都是二次傷害；甚至有加害人會將購買的不雅影片，作為要脅被害人的武器，讓當事人家庭破碎，事業發展受影響。

何志偉表示，希望主管機關能發揮公權力，先將其查禁、封鎖，阻止私密影片繼續外流；北檢指出，網站下架或封鎖的主管機關非檢察機關，檢方已請相關機關協助處理。