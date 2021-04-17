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驚喜變驚嚇！寄大麻給柯建銘次子 美國表哥被訴

記者賴佩璇╱台北17日電
民進黨團總召柯建銘（見圖）的次子柯鈞耀涉運毒，檢方查出，柯鈞耀的美國表哥林安逸是大麻郵包寄件人。（本報資料照片）
民進黨團總召柯建銘（見圖）的次子柯鈞耀涉運毒，檢方查出，柯鈞耀的美國表哥林安逸是大麻郵包寄件人。（本報資料照片）

民進黨團總召柯建銘次子柯鈞耀，去年被海關查獲是從美國愛達荷州寄大麻膏郵包的收件人，遭調查局移送法辦，柯鈞耀到案後否認運毒，檢方處分不起訴；檢方查出，柯鈞耀的表哥林安逸是大麻郵包寄件人，昨依運輸二級毒品罪起訴。

此外，柯鈞耀涉運毒部分不起訴處分確定，但施用毒品部分，由於尿液結果反應呈現陽性，檢方調查後給予緩起訴，須自費入醫療院所戒癮治療。

檢方調查，關務署台北關去年6月查驗一個從美國寄來台灣的郵包，發現裡面裝有六包大麻膏，毛重八點四公克，郵包收件人竟是署名柯建銘的次子柯鈞耀，移請檢調偵辦。

檢察官調查期間，柯鈞耀說，大麻郵包是林安逸要給他的驚喜，是自行寄來，他事先完全不知情。檢方跨海視訊林安逸，林供稱去年初「打線上遊戲用語音聊天」，表弟疑患病心情不好，想給他一個驚喜，這東西有醫療效果，但因疫情才拖到5月底寄出，表弟確實不知情，

起訴指出，林安逸在偵查中自白，若於審判中也自白，建請依規定減輕其刑。檢方並認為，郵件上姓名及收件地址都是柯鈞耀，並無隱匿真實身分，柯鈞耀若有運輸第二級毒品犯意，大可選擇其他隱密方式運送及取件，也可指示表哥隱匿他真實姓名及住處，或記載不實個人姓名躲避查緝，認定柯主觀上應不知悉表哥會確實寄送毒品到台灣。

毒品 台灣 美國

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