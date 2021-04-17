太魯閣案首波偵結 主嫌李義祥8罪起訴 最快關3.5年出獄

包商李義祥以過失致死等八項罪名起訴。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號 撞工程車事故，造成49人罹難、逾200人受傷，花蓮地檢署15天火速就肇事責任完成首波偵結，起訴包商李義祥、借牌的東新營造負責人黃平和父子等7人，檢方對李義祥共起訴過失致死、肇事逃逸、違反政府採購法等8大罪名，分別求刑5年、7年。越籍移工阿好則被求刑3年以上徒刑。

有罹難者家屬說：「未來不管司法怎麼判，已喚不回親人。」殉職司機員袁淳修二姊則表示，「相信司法會還給我們一個公道」。

法界人士指出，李義祥最重只能判7年，刑期過半可申請假釋。換句話說，最快3年半就可出獄。

李義祥合夥人林長清（右二）遭起訴。(本報資料照片)

檢方第一波起訴先針對吊卡墜落軌道釀成重大傷亡、借牌投標以及監造管理不當三大部分，起訴李義祥、越籍移工華文好、合夥人林長清、東新營造負責人黃平和、黃文利父子、監造廠商聯合大地人員李進福與張齊富財。

32--越籍移工阿好被求處三年以上徒刑。(本報資料照片)

●檢未認定過失殺人 刑度較輕

為何以刑度較輕的過失致死而非過失殺人罪起訴？花蓮地檢署主任檢察官周芳怡說，殺人罪嫌須有犯意，雖然李義祥作為非常輕率也很錯誤，但沒有積極證據可認定他容任吊卡翻落邊坡，因此沒有認定是過失殺人。

這起悲劇是因李義祥在清明連假應停工時，仍帶阿好進場施工，不慎造成吊卡大貨車翻落鐵軌造成。檢方根據車上行車記錄器畫面還原事發前經過。

●行車記錄器 還原要命15分鐘

李義祥4月2日上午約8時55分，駕吊卡載「阿好」到案發地點旁工地放置廢輪胎。上午9時12分許，因吊卡行經施工便道下坡處，卡到邊坡上植物，無法順利過彎致車輛熄火。李叫阿好開來挖土機，由李以環狀布帶在吊卡車斗左前方立柱打結，另一端以挖土機挖斗鉤環勾住，沒有挖土機駕照 的李義祥坐上挖土機操作拖拉吊卡，但布帶承重力不足裂掉，致怪手端鉤環鬆脫，吊卡翻落到鐵軌中。

檢方調閱通聯紀錄發現，李義祥在吊卡被卡住後10多分鐘，應通報未通報，也沒找人來協助，吊卡翻落邊坡後，仍沒緊急通報。

李義祥親眼目睹太魯閣號撞車慘狀，沒撥打緊急通報專線或119求救，反而連撥10通電話跟4通LINE語音通話，其中有多通是打給合夥人林長清。檢方據此認定李涉肇事逃逸罪嫌。

太魯閣號撞車事故至今15天，事故地點的和仁隧道至清水隧道間搶修工作接近尾聲，預計19日通車復駛。