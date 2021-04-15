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台女博士生在首爾遭酒駕撞死 駕駛判8年

記者林伯驊、陳韋廷／連線報導
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。(記者陳柏亨／翻攝)
曾以琳的父母拿出愛女照片，要酒駕被告記住她的臉。(記者陳柏亨／翻攝)

在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳，去年在首爾街頭遭酒駕撞死，首爾中央地方法院昨天一審宣判金姓嫌犯八年徒刑。曾以琳父母得知後發影片感謝外界協助。兩人拿出女兒照片，曾母哭著對被告喊話，「請你記得她的臉，你一生要懺悔，悔改你所做的事情！」

南韓檢方此前提請法院判處金姓嫌犯有期徒刑六年，法院罕見判決更重之刑。法庭認為，被告有兩次酒駕前科，本次事故中再度酒駕且違反交通信號超速，將依通行訊號過馬路的受害人撞死，家屬懇請對肇事者嚴懲。

法庭並表示，量刑還綜合考量金男已辦理車險、聘請當地律師積極解決賠償問題等因素。

受害人朴姓友人接受記者採訪時表示，判決結果雖重於檢方所求刑量，但法律規定危險駕駛罪最高可判無期徒刑，有期徒刑八年屬於輕判。受害人律師也說，只有加強對酒駕處罰力度，才能杜絕此類犯罪行為。

曾以琳的父親、衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉說，「我們對這個判決還不滿意，可是也是沒辦法，只好接受」，希望警惕以後酒駕者，不要再破碎別人的家庭，並盼檢察官、法官能真正體會到他們的痛苦，「希望以後韓國能夠盡量減少酒駕問題，可挽救很多可能會破碎的家庭」。

曾母石宇慶流著淚表示，「我要對這個兇手說，請你看清楚，這是我青春美麗善良的女兒，她愛人、愛上帝、愛朋友、愛父母，是我們寶貝28年的孩子，因為你的自私，殺死了我的女兒，從那麼美麗善良的孩子，變成躺在地上支離破碎，血流滿面的孩子，請你記得她的臉，你一生要懺悔，悔改你所做的事情」。

台灣 車險 南韓

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