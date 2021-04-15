稚兒沒呼吸 父喝酒5天不理會 相驗說「先讓我抽兩根菸」

徐姓男子（右）放任四月大兒子沒了呼吸，未報警送醫持續喝酒，直到妻子與警方上門。(記者柯毓庭／攝影)

新北26歲女子本月6日與徐姓丈夫爭執，聲請保護令後離家，留下4月大男嬰給丈夫照顧；13日看見丈夫簡訊「兒子沒了呼吸」，報警到家中查看才發現男嬰死亡多日。檢警相驗無法了解死因，擇日解剖，徐男訊後限制住居，追查刑責。

警方調查，女子與徐結婚約3年，4個月前生下男嬰，徐因長期酗酒，夫妻常爭執。上月22日，徐因故辭去保全工作，整天在家飲酒，兩人爭執愈烈，兩天後女子通報家暴 並聲請保護令，但隨後又撤銷，與社工互留電話。

本月6日兩人又激烈爭執，女子離家並致電社工再度聲請保護令，當晚由社工陪同另外租屋，社工曾問起她兒子，女子說丈夫未曾打過兒子，也希望讓丈夫試著獨自照顧孩子，因此將小孩留在丈夫身邊。

本月8日，女子接獲丈夫傳訊，指餵完兒子喝奶後，兒子趴睡「沒了呼吸」，想叫她回家一起處理，她因忙著找工作，加上與丈夫爭執沒注意簡訊，丈夫也沒報警，還持續飲酒。女子13日看到簡訊，立即報案，警、消前往發現男嬰在床上早已死亡，身體發黑。

徐男被帶回派出所時還酩酊大醉，說話不清楚，聲稱這段期間都在喝酒、頭腦不清；昨天相驗時神態輕鬆，還要求警方「先讓我抽兩根菸」。

男嬰相驗無外傷，女子對丈夫提出過失致死告訴，檢察官訊後限制住居。擇日解剖釐清死因。