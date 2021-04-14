槍響頻傳 警長頻換 高市治安惡果全民擔

高雄仁武一家車行13日凌晨發生槍擊案，一車先撞壞鐵捲門，其他人朝內部連開十餘槍。(記者徐白櫻／翻攝)

高雄市槍擊 案頻傳遭諷「慶記(子彈)之都」，距離大樹兩死槍擊案僅月餘，仁武一家車行昨天凌晨又疑因黑幫恩怨遭人連開多槍，四人中彈送醫。行政院長蘇貞昌屢針對治安問題撂重話，半年換掉兩名高雄市警察 局長，換來換去，換來的卻是槍聲不斷。

高雄市今年迄今已發生六起槍擊案，造成四死四傷，其中五起發生在新任局長黃明昭上任後；政府從中央到地方宣誓肅槍、掃黑，但成效令人質疑。

昨天凌晨3點多，一群人分乘6輛轎車前往車行，一車衝撞鐵門進入屋內，另車2人持槍連開10餘槍，屋內5人有4人手腳中彈，整個過程歷時約10秒，不少鄰居睡夢中被驚醒，以為是鞭炮聲。

據了解，槍擊案起因於女子「蔡小小」網路留言批評許姓前男友「垃圾」、「打女人的軟爛男」，兩派友人因此口角；因許的友人常在綽號「黑仔」潘姓男子開設的車行聚會，女方友人綽號「華哥」的高姓男子率眾前往尋仇。

高雄暴力頻傳，蘇貞昌放話再發生鬥毆，就換掉地方警察局長；事隔一年多，去年7月他出席警政署活動再度撂話治安差，話出一小時，高雄、台南局長人事馬上「地震 」。

當時高雄市因舞廳前殺人案，前警察局長李永癸下台，台南則連續發生槍擊案，前局長周幼偉被拔官，但傳言紛紛，高雄早有易人準備，「政治因素高於治安因素」。

接市警局長的劉柏良，對高雄治安生態熟稔，和陳其邁互動良好，沒料上任半年又黯然下台，台南市前警局長詹永茂因大馬籍女大學生命案，同時丟官。

諷刺的是政府宣示拚治安，換來換去換了「自己人」，蘇派鮮明的黃明昭接任高雄市，接連麵包師傅開槍打死兩人，昨又是黑幫掃射傷四人；黃空有「國王人馬」、刑事局長招牌，黯淡無光。

治安無猛藥，一步一腳印。高雄治安之亂，早冰凍三尺，政府警察人事的自私與不公，種下難以挽救的命運，更甚者已拖累全國治安，各地槍聲大作、黑槍氾濫，惡果要全民承擔。