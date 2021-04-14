員警免職 副秘留任 陳其邁酒駕零容忍雙標？

監察院調查報告讓高雄市政府副秘書長王啟川酒駕「黑歷史」曝光，引發議論。(本報資料照片)

宜縣府建設處長李新泰3月底在住家附近與轎車擦撞，警方驗出酒駕，隔天馬上被拔官；高市六龜警分局員警，去年10月休假期間酒駕自撞，市長陳其邁要求記兩大過免職。最近監察院一份調查報告，意外曝光高雄市政府副秘書長王啟川去年8月酒駕拒測，僅記兩小過考績打丙，官位還是不動如山；高雄市長陳其邁被質疑有兩套標準。

高雄市府回應表示，王副秘書長事件是在前代理市長楊明州 任內發生，當時楊考量王過去無酒駕及不良紀錄，於去年8月21日記過兩次；陳其邁市長去年度核定年終考績時，權衡王的表現及杜絕酒駕考量，也做出核定考績丙等的嚴厲處分，「符合規定」。

不過，去年10月發生高市員警酒駕自撞事件，陳其邁卻要求對酒駕同仁加重懲處，記兩大過免職，表達對「酒駕零容忍」的態度。被質疑是兩套標準。

陳其邁上任後，市府三位副秘書長中，僅王啟川獲得留任。市議員黃紹庭認為，先前基層員警酒駕就被開除，副秘書長身為12職等高官，酒駕被臨檢竟然拒測，「市府還包庇他，讓人瞠目結舌」。

監察院調查指出，去年父親節前晚，王啟川和家人到餐廳吃飯，餐敘結束他騎機車回家，張姓員警在鳳山區博愛路發現王違規紅燈右轉，要求王停車受檢，盤查中聞到王身上散發酒味。

王啟川坦承聚餐有飲用少量紅酒，向員警求情不要酒測，憂心酒精濃度一旦達法定標準，後續送法院裁決，事情必會曝光引來媒體報導，會傷害市府形象，事後他被開罰台幣18萬元，吊銷駕照 。