指示員警「假摔」對付反年改 督察長遭拔官

時任彰化縣員林警分局長洪文宏指示員警處理陳抗時「假摔」再逮人，警政署檢討「錯誤指示」，將他從連江縣警察局督察長調保二警察總隊秘書。(圖：警政署提供)

黃姓退休 員警前年反年改在彰化向總統車隊陳情抗議，被依妨害公務及傷害罪嫌起訴，彰化地院查出時任員林警分局長洪文宏指示員警「假摔」再逮人，判黃無罪；洪文宏事後已升官連江縣警督察長，警政署認為他當時「錯誤指示」，昨天拔官，調保安警察 第二總隊秘書。

警政署說，洪文宏處理聚眾活動程序，有違警方「保障合法、取締非法、防制暴力」基本原則，傷害警察執法形象至鉅，改調非主管職務；未來持續向各警察機關宣導，恪遵處理聚眾活動基本原則，採取合法作為，以保障人民意見表達自由權利。

當時的彰化縣警察局長是現任台南市警察局長方仰寧，對當時下屬做出這種指示，方仰寧昨說非常不適當。

彰化警方前年11月10日處理反年改聚眾勤務，洪文宏於勤前教育 指示「假摔」再逮人，黃姓退休員警與員警推擠，有警員跌倒，被警方以現行犯逮捕。

彰化地院勘驗警方37個錄影機和密錄器畫面，並根據員警證詞，發現警方曾指示「如果有推擠就跌倒，直接用現行犯逮捕」。

不少員警質疑「假摔」有違法抓人疑慮，恐涉刑法妨害自由罪，警政署表示檢方研議上訴中，待全案調查結果出爐，再研議相關懲處。