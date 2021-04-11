37支錄影機還原真相…警方「假摔」 反年改妨害公務無罪

前年11月10日民眾在員林大道向總統車隊抗議，與員警發生推擠，法官查出員警被指示「假摔」。（本報資料照片）

黃姓退休 員警前年因反年改，向總統車隊陳情抗議時，被控妨害公務及傷害罪起訴，彰化地院仔細勘驗警方37個錄影機和密錄器的畫面，又根據其他員警證詞，發現警方高層曾指示「如果有推擠就跌倒，直接用現行犯逮捕」，不要讓抗議者按氣笛喇叭等，已逾越警方執法基本界線，判黃無罪。判決中披露警方執法手法，引發熱議。

判決書提及，「確保少數人的聲音能被執政者及其他多數人聽見，正是民主社會最可貴的價值」，高層的指示和壓力，已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力，提醒員警執法並非對長官的命令唯命是從，應恪遵的對象，唯有「國家的憲法與法令。」

判決中也提及，有員警作證時提到，黃先前抗議時在總統車隊經過鳴放汽笛，讓警方遭到國安局檢討，認為此舉可能造成總統的駕駛官驚嚇。所以在勤務前，分區指揮官就被提醒，不得讓陳抗者的手舉起來，這樣陳抗者就無法按汽笛喇叭，以免危及元首安全。

員林分局永靖分駐所長林聖智也接到「分局長」來電，轉達員警「陳抗者出來的時候，所有員警就貼上去，如果陳抗者有推擠的情形，就直接跌倒，其他員警就用現行犯逮捕。」

黃前年11月10日在員林大道欲向總統車隊陳抗，被多名員警高舉雙臂包圍，因高舉右手按汽笛喇叭，與執勤員警發生推擠，洪姓員警跌倒，被依妨害公務罪現行犯逮捕、起訴。

法官逐一勘驗警方的秘錄器畫面，發現黃男並未積極、主動出手攻擊警方，且員警是因曾被國安局檢討，為阻止黃按喇叭才一再碰他導致跌倒受傷，認定黃男無妨礙公務之意。

「執法之前，先要守法！」法官在判決書文末，呼籲警界長官們，切勿對基層員警做出不當的指示或要求。更提醒執法員警，應恪遵的對象唯有國家的憲法與法令。

法院並在判決書最後附記指出，能理解員警為治安衝鋒陷陣，執勤遭惡意攻擊本於維護公務員尊嚴不容輕易踐踏，但「當員警因服從上級不當指示」，執法手段已逾越應恪守界線，法院無法視而不見。

法院更重話稱，這些來自高層的指示和壓力，實已真正傷害了基層員警及國家的執法公信力，並稱「本判決並非法官躲在舒適安全的象牙塔中」，刻意打擊警方士氣，而是出於重視員警執法。