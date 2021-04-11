印尼看護不滿雇主竟餵植物人喝尿 依殺人未遂起訴

印尼籍女看護阿蒂不滿雇主，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次餵老翁喝尿；檢方最近依殺人未遂起訴她，求刑五年。（記者曾增勳／攝影）

印尼 籍女看護阿蒂不滿雇主沒讓她一天吃三餐，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次尿在鋼杯灌張喝飲，導致張嚴重嗆咳高燒命危，犯後詭辯「有靈魂入她體內」才下手；檢方認為全案是「弱弱相殘」社會悲劇，最近依殺人未遂起訴她，求刑五年。

據調查，阿蒂（37歲）去年9月擔任張的看護，明知張臥病在床需24小時照顧，使用鼻胃管替張灌食，曾因方式不當被張的兩名兒女糾正。

阿蒂不滿雇主對待，去年10月一連三天，多次拿鋼杯、瓶子或是徒手放進自己褲子內撒尿，再強灌進張的嘴巴，害張嚴重嘔吐、嗆咳，滿臉也都是尿液、嘔吐物，最後替張擦拭裝作若無其事。

張因此突然發高燒，送醫發現疑吸入食物、嘔吐物導致肺炎、泌尿道感染，急救後撿回一命，家人認為可疑，查看監視器才驚覺女看護惡行。

檢方偵訊時，阿蒂坦承受過看護訓練，張的兒女也教過她如何抽痰、清楚鼻胃管餵食應用針管慢慢注入，也從印尼文醫院表格知道張的病況，因家屬未允諾讓她一天吃三餐，「所以才出氣在阿公身上」。

檢方認定她具有有不確定殺人故意，且犯後未見反省，家屬也產生心理傷痛。

檢察官考量外籍移工遠離家鄉，承受結構性階級不平等壓力，照護工作對她情緒、身體疲勞，造成認知閉鎖導致做出錯誤決定，本件無疑是「弱弱相殘」的社會悲劇。