我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美1.83億人已打疫苗 27.3%完成接種

舊金山華人車行遇劫 狂匪搶車撞人 東主：仇恨犯罪

印尼看護不滿雇主竟餵植物人喝尿 依殺人未遂起訴

記者曾健祐／桃園11日電
印尼籍女看護阿蒂不滿雇主，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次餵老翁喝尿；檢方最近依殺人未遂起訴她，求刑五年。（記者曾增勳／攝影）
印尼籍女看護阿蒂不滿雇主，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次餵老翁喝尿；檢方最近依殺人未遂起訴她，求刑五年。（記者曾增勳／攝影）

印尼籍女看護阿蒂不滿雇主沒讓她一天吃三餐，把氣出在全身癱瘓、呈現植物人的張姓老翁身上，多次尿在鋼杯灌張喝飲，導致張嚴重嗆咳高燒命危，犯後詭辯「有靈魂入她體內」才下手；檢方認為全案是「弱弱相殘」社會悲劇，最近依殺人未遂起訴她，求刑五年。

據調查，阿蒂（37歲）去年9月擔任張的看護，明知張臥病在床需24小時照顧，使用鼻胃管替張灌食，曾因方式不當被張的兩名兒女糾正。

阿蒂不滿雇主對待，去年10月一連三天，多次拿鋼杯、瓶子或是徒手放進自己褲子內撒尿，再強灌進張的嘴巴，害張嚴重嘔吐、嗆咳，滿臉也都是尿液、嘔吐物，最後替張擦拭裝作若無其事。

張因此突然發高燒，送醫發現疑吸入食物、嘔吐物導致肺炎、泌尿道感染，急救後撿回一命，家人認為可疑，查看監視器才驚覺女看護惡行。

檢方偵訊時，阿蒂坦承受過看護訓練，張的兒女也教過她如何抽痰、清楚鼻胃管餵食應用針管慢慢注入，也從印尼文醫院表格知道張的病況，因家屬未允諾讓她一天吃三餐，「所以才出氣在阿公身上」。

檢方認定她具有有不確定殺人故意，且犯後未見反省，家屬也產生心理傷痛。

檢察官考量外籍移工遠離家鄉，承受結構性階級不平等壓力，照護工作對她情緒、身體疲勞，造成認知閉鎖導致做出錯誤決定，本件無疑是「弱弱相殘」的社會悲劇。

印尼

上一則

侯友宜姪女婿 偷女調查官內褲被記過調職

下一則

玉山軍艦13日下水典禮 國造主戰艦延宕 運輸艦撐門面

延伸閱讀

費城4.19開放所有成人預約接種疫苗

費城4.19開放所有成人預約接種疫苗
長期居家學習 功課退步 學生焦慮想自殺

長期居家學習 功課退步 學生焦慮想自殺
逼喝尿、吃蟑螂…桃園少觀所爆集體霸凌

逼喝尿、吃蟑螂…桃園少觀所爆集體霸凌
華埠服務中心每周免費施打200劑疫苗

華埠服務中心每周免費施打200劑疫苗

熱門新聞

肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵太魯閣號事故釀50死，逾200傷。(本報資料照片)

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

2021-04-06 04:44
旺中集團董事長蔡衍明。（本報系資料照片）

蔡衍明家族爆2.18億元掃貨星國豪宅 整棟20戶全包了

2021-04-06 23:33

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕

非裔男曼哈頓大罵「滾回中國」 巡邏便衣警當場逮捕
紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治

紐約華埠凶殺案 華裔兄弟持刀相向 一人送醫不治
快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？

快遞員燒了自己車上700餘萬元包裹 為何一點都不傷心？
溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發

溫州星巴克情侶不雅視頻瘋傳 當事人：別再轉發
誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生

誇張狗血？上海90後親子鑑定 每4個孩子有1個非親生