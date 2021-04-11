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侯友宜姪女婿 偷女調查官內褲被記過調職

記者張宏業／台北11日電
調查局繼航基站爆發保管6.5公斤安毒「丟失」後，又傳出女調查官內褲在辦公室遭竊離譜情事。（本報資料照片）
調查局繼航基站爆發保管6.5公斤安毒「丟失」後，又傳出女調查官內褲在辦公室遭竊離譜情事。（本報資料照片）

調查局繼航基站爆發保管6.5公斤安毒「丟失」後，又傳出女調查官內褲在辦公室遭竊離譜情事。新北市調查處重新站調查官莊翔宇，涉在一年半內連續竊取兩名女調查官五件內褲，直到督察獲報暗中裝設監視器，才發現是莊男所為，依竊盜罪送辦，考績會決議對莊男記過調職總務處。

莊翔宇（35歲）期別雖輕，但來頭不小，他是新北市長侯友宜的姪女婿，他結婚時還邀侯友宜上台致詞。女調查官內褲遭竊事件爆發後，督察處技術性將此事定調為「財物損失」，讓莊從案件發生、移送法辦、記過調職，完全沒對外曝光。

調查局辦公室過去遭竊早有前例，前調查官歐宗融竊取前立委伍澤元兄弟被查扣的骨董，另偷取時任台北市調查處副處長吳莉貞辦公室裡的雞血石，判刑五年四月確定；不過，調查局這次爆出女用內褲遭竊，可說前所未聞，病態戀物癖的行徑，讓被害女調查一度不敢到辦公室值班。

據調查，調查局外勤處站每天都有人輪值班，重新站是少數沒有附設值日官室的外站，女調查官若輪替值班，通常會將換洗衣物放在包包，直接拎到辦公室擺放；莊翔宇利用辦公室未裝監視器的機會，自2019年7月至2020年10月，趁值班女調查外出機會，偷翻被害人包包，竊取內衣褲共五件。

女調查官發現內褲不見，立即向督察反映，由於辦公室根本沒有監視器，無法確定誰是小偷，直到被偷到第三件，督察才在辦公室裝監視器，果然在2020年9月7日、10月8日，拍到莊竊取女同事放在背包的內褲，被依竊盜罪送辦，由主任級檢察官偵辦。

檢方偵辦期間，莊翔宇自白犯罪，坦承竊取五件內褲，目前已就偏差行為尋求醫療協助，檢方考量莊與被害人和解，被害人也不願追究，處分不起訴。

調查局近來除航基站組長徐宿良涉貪遭收押、桃園處犯防組長高得志涉性騷擾被記過調職調外，航基站一名組長張宸豪利用進駐新竹支援辦案機會，藉機帶學妹去外面遊山玩水，另對其他人言語性騷擾，同樣拔官調職。

針對近來風紀、性騷擾事件頻傳，調查局長呂文忠本周將召集全體內外勤主管，臨時舉行紀律會議。

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