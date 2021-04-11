假車禍真擄殺案 兇嫌數度騷擾 報案無用 親友無奈

曾女生前總是面露笑容。（取材自臉書）

屏東縣55歲男子黃東明涉嫌以假車禍 擄殺愛慕的29歲曾姓女子，檢方以他涉殺人罪嫌重大，且有滅證及逃亡之虞向法院聲請羈押禁見獲准，法醫昨天解剖相驗，採體送驗，將進一步確認曾女死因。

警方調查，黃東明住在屏東市水源街十多年，無業未婚、獨居，案發至今，仍聯繫不上家屬。附近鄰居表示，黃因性情古怪，脾氣不佳，與家人不睦，家人相繼搬離，剩下他獨居。

據了解，黃經常獨自走在水源街散步，鄰居曾看過他在二樓住家陽台窺視其他人，也曾搭訕女路人，鄰居也說，早耳聞黃舉止怪異，是不少人眼中的問題人物。

黃東明因愛慕曾女，2、3月間曾數度騷擾、跟蹤曾女。3月26日曾女曾報警，還對黃提告性騷 擾與跟蹤尾隨，警方也曾當場告誡黃，原以為騷擾行為會終止，卻在本月8日晚上，曾女慘遭黃擄殺。

初步調查發現，曾女後腦受重創，研判是遭黃東明撞倒後頭部撞到護欄昏迷、顱內出血，卻被黃擄走延誤就醫而死亡。黃東明落網後，對案情仍避重就輕，一下子聲請提審，一下子說被警方刑求，還一度要求就醫，但法院仍裁准羈押禁見。

曾女親友對於黃的行為都指責「可惡至極」，也對曾女先前被跟蹤騷擾、報警卻無用感到無奈。有親友抱怨，如果警方能早點介入，或有法令能禁止黃東明接近曾女，曾女就不會無辜喪命。

家屬昨天下午前往黃東明藏屍地點招魂，曾女丈夫帶著白紗抵達殯儀館，神情哀戚不發一語，希望愛妻能以最美的模樣走完人生最後一程。