由愛生恨！製造假車禍擄殺人妻 兇嫌投案呼呼大睡

屏東檢方漏夜偵訊黃東明（中）後，向法院聲請羈押禁見，全案持續擴大偵辦。（本報資料照片）

屏東縣爆發假車禍 真擄人命案。55歲男子黃東明愛慕在手機 通訊行上班的29歲曾姓女子，3月就騎車尾隨曾女下班，曾當時向警方報案，由警方護送回家；未料黃竟向友人借車，前晚再度尾隨曾女，還製造假車禍，將曾女強行抱上車，載回10公里外住家附近空屋，警方昨在空屋附近找到曾女遺體，詢後依殺人等罪將黃移送屏東地檢署。

影音來源：聯合影音網

據了解，警方獲報曾女失蹤後，漏夜以車追人，黃東明昨天清晨向派出所投案，警方當場拘提黃，但對案情避重就輕，不僅不配合辦案，還帶警方在縣民公園附近繞一個小時，回分局後還呼呼大睡，犯案動機交代不清。

據調查，曾女住在萬丹鄉，前晚下班後獨自騎機車返家，快到家時，經過萬丹鄉大昌路附近，遭黃東明開車撞上，黃故意下車查看，卻將曾女抱上汽車離去，剛好附近有民眾發現，趕緊報案，警方到場發現案情不單純。

警方調閱監視器發現，黃東明前晚10點40分經過萬丹路二段與廣安路口，往屏東市區方向行駛，晚間11點發現黃將車輛棄置在屏東市民學路，立即通知車主到案，車主說，車子本周一已借給黃使用。

警方在黃男屏東市水源街周邊地毯式搜尋，發現距離黃住家不到20公尺的空屋，一樓客廳與廚房穿堂有拖行痕跡，隨後在空屋後方的房間發現曾女，已無生命跡象，但遺體完整，僅有車禍造成的外傷，沒有刀傷、勒傷，檢方今天將解剖，釐清死因。

警方懷疑黃東明預謀犯案，犯案車上沒有行車記錄器，黃的手機也關機，警方發現曾女的手機定位就在水源街附近，昨天下午帶黃回住處與案發現場釐清案情，查扣電腦。

據了解，黃東明今年2月5日到通訊行辦理手機業務時，認識曾女，當時還對曾女性騷 擾，3月18日曾女晚間下班，發現黃騎車在門口尾隨，曾女向民生派出所報案，請警方護送她到安全路段，警方當場還對黃告誡。曾女在3月26日對黃提告性騷擾與跟蹤尾隨。

鄰居說，陳屍空屋的屋主今年初還有返家打掃。黃東明住隔壁多年，但脾氣暴躁，性情古怪，與家人不睦，黃的家人相繼搬離，只剩黃獨居，是不少人眼中的問題人物。

曾女家屬聽聞噩耗放聲痛哭，曾女結婚一年多，丈夫難以接受妻子遇害，親友情緒皆難以平復，不願透露任何訊息，通訊行則拉下鐵門。

曾女親友表示，黃男行為造成社會恐慌，若釋放可能會有其他家庭受害，盼法官能判黃男死刑還死者公道。