太魯閣人禍 檢再約談6人查弊 法官：可能涉「不作為殺人」

太魯閣號撞車事故，第七節車箱和第八節車廂交接處變型扭曲，讓人怵目驚心。(記者邱德祥／攝影)

太魯閣號 嚴重死傷事故，花蓮地檢署昨大動作約談六人到案，其中五人是台鐵 官員，一人是監造設計的聯合大地勞安人員，針對工程發包過程有無弊端、相關工程承包業者是否借牌等問題進一步釐清。

太魯閣號事故釀50人死亡，過失致死罪最重只能判5年有期徒刑，外界質疑「1死判5年，50死也5年」不公平，有法官認為本件恐涉「不作為殺人」。

昨被約談的台鐵官員，包括花蓮工務段戴姓段長、林姓副段長，辦理工程發包的工務段潘姓主辦工程司、熊姓施工主任，另一人是聯合大地張姓安全衛生管理人員。

台鐵為防止肇事者脫產，除就李義祥、義祥工業社和東新營造名下財產聲請假扣押3億7000多萬(台幣，下同)裁准，昨天花蓮地院另查封4億4830萬工程款債權，總計已查封8億2430萬元。

檢警調廉連日偵辦行動，被告增至6人，包括事發時在現場施工的李義祥、越籍逃逸移工「阿好」、林長清、承包商東新營造商負責人黃平和、黃的兒子及楊姓工程人員。

事故當天被拍到與李義祥同框的花蓮工務段工地主任熊德育、花蓮工務段主辦工程司潘堂益涉貪汙治罪條例，分別以15萬、30萬元交保，另聯合大地建造主任李進福、安全衛生人員張許富財則是涉嫌過失致死，2人分別以50萬、30萬元交保，還有台鐵工務段長戴金原、花蓮工務段副段長林峯正2人則是約談後無保請回。

太魯閣號事故奪走50條人命，是否還只是「過失致死」，法界有疑慮。

一名法官表示，本案的重點在於被告是否有足夠的時間可以防阻這麼慘烈的車禍 ，哪怕是多讓太魯閣號多3秒剎車的時間都可能減少傷亡人數。譬如，停放在斜坡上的工程車滑落，但卻不對外求援、使用有效的救護措施，都可能涉「不作為殺人」；被告可能抗辯「當時慌了手腳」，不過卻被拍到疑「冷眼旁觀」的畫面，客觀證據可能顯示他並不慌張。

這名法官舉例，如果一輛貨櫃車闖越平交道卻卡在鐵軌上，而貨櫃車司機下車的第一件事是下車抽菸、打電話給朋友埋怨、或站在旁邊看，卻沒趕緊聯繫台鐵或救援單位，火車撞了上來釀慘劇，這時貨櫃車司機只犯過失致死嗎？這顯然是「不在乎別人死亡」。

國家運輸安全調查委員會公布的初步調查結果指工程車先「卡在樹叢」，這名法官認為有效救護的時間應該從工程車出現異樣就開始計算，不應從工程車翻落鐵軌才起算。