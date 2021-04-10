新聞評論／家屬殷盼真相 運安會別失了獨立靈魂

台鐵太魯閣事故，運安會主委楊宏智9日在立院表示，怪手的錄音檔有錄到，當時工程車在草叢時滿關鍵的一些對話，將由檢察官做完整處理。(記者邱德祥／攝影)

短短半月，台灣 發生兩起事涉公共安全的重大交通意外，一是火車，一是遊覽車，皆肇因於安全意識薄弱。去年台灣有多達2968人死於車禍，連續4年正成長，平均一天超過8死，比起許多落後國家都高。

上月遊覽車在蘇花公路撞山造成6死39傷，但事後負責調查的運安會與負責審驗的車安中心卻為了兩根螺絲意見相持不下。這項歧見，反映了台灣交通事故率居高不下的癥結，運安會能否公正扮演獨立機關角色，因此備受矚目。

蘇花公路遊覽車的6死事故，多名繫安全帶的旅客連同座椅被拋飛致命。運安會調查發現，座椅少了兩根螺絲，只用U型夾固定，直指遊覽車車輛安全結構有問題。當時車速僅45公里，但車身中段竟被撞出一個大破洞。4年前，一輛蝶戀花旅行社遊覽車在國道5轉國道3的彎道翻覆，車頂整個被削平，奪走33條人命。台灣的人命怎會這麼不值錢？

在運安會質疑座椅固定不當後，車安中心竟稱座椅固定方式沒有統一規範，只要能通過「拉力測試」就可，雙方多次隔空交火。其實，一般人用常理即可判斷，以螺絲鎖在金屬骨架上，與用不固定的金屬扣住兩端相比，當然前者穩定性較高。這若非偷工減料，就是車輛安全規範有問題；車安中心稱這就是原始設計，很顯然系統性風險來自這裡，但事情卻不了了之，交通部不置一詞。

外界不解的是，遊覽車非以高速撞上山壁，車身立刻破如爛布，看不到鋼梁支撐。運安會也質疑，多數遊覽車在安全門那側均無鋼梁支撐，這樣的設計似不合理。小至座椅固定鬆散，大至車身鋼梁闕如，在在顯示大客車國家標準及審驗大有問題。從運安會與車安中心這次對於座椅規範的歧見，再對比這次太魯閣事件的層層疏漏，即可知我國交通安全的軟硬體細節裡藏著無數魔鬼。

每一次重大交通事故的調查，除了究責，更重要的是透過獨立、公正與專業的意見，做為檢討改善的殷鑑，避免意外重演，也平撫痛失親人的家屬。兩年多前的普悠瑪事件催生了「運安會」，從前年8月成立以來，運安會歷經黑鷹直升機空難、多起遊覽車事故調查，但檢討似乎總缺乏強有力的臨門一腳。太魯閣號 事故剛舉行頭七，運安會這回將拿出什麼樣的報告？

就在運安會即將公布初步調查報告前夕，突然傳出行政院新聞傳播處官員加入了運安會對媒體的群組，引發「政院督導運安會」的質疑。行政院新聞處過去指揮部會的紀錄斑斑可考，去年疫情 期間，新聞處不僅加入「疾管署1922媒體群組」，甚至有政院幕僚截取群組畫面，在疫情指揮中心直播聊天室中留言帶風向、霸凌特定媒體，引發外界訾議。

運安會身為獨立機關，不能受到行政部門干擾。但過去黑鷹事故調查期間，曾發生受軍方委託解讀黑盒子的運安會主委對外表示，幾乎可排除機械與下沉氣流因素，是否是人為因素則還要調查。因時值總統大選前夕，這番不利當時蔡政府「溫情操作」的政治不正確發言，立刻遭到軍方放話表示要追究洩密，運安會隨即噤聲。

台灣許多獨立機構不斷遭到政治染指，包括NCC、促轉會、中選會皆漸漸失去中立精神，運安會是否也會失去應有的公正性，格外令人關注。太魯閣號事故事關50條人命，罹難者家屬和社會大眾都期待最後的真相與真正的檢討；運安會務必保住自己的專業與獨立，才能撫平這個巨大的社會創傷。