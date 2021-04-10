政院喊台鐵「企業化」 專家：文字遊戲 藍轟：複製貼上

行政院9日表態，台鐵改革將朝企業化經營而非民營化，專家批玩文字遊戲，實際作為仍模糊。(記者葉信菉／攝影)

太魯閣號重大事故後，引發台鐵 公司化的改革議題，行政院昨天首度表態，發言人羅秉成表示，台鐵組織改造的重點在企業化及有效永續的經營，若僅以「公司化」簡易概括，易生走向民營化的誤解。

本報系聯合報報導，對於台鐵改革，羅秉成表示，台鐵改革勢在必行，也早已啟動，但改革的工程要加速、加大、加深，才能符合人民的期待。交通部官員指出，企業化經營早在交通部長林佳龍兩年前上任時就提出。

長年推動台鐵公司化改革的專家則批政府模糊焦點、玩文字遊戲，企業化、公司化、民營化是三種不同型態，過去沒有人提台鐵「民營化」。台灣 鐵道暨國土規畫學會表示，完全不懂行政院長蘇貞昌跟行政院想表達甚麼。

師大企管系教授陳敦基質疑，政府不編列預算，翻箱倒櫃一次解決台鐵的退撫包袱，怎麼談企業化？

淡江大學運管系教授陶治中表示，目前台鐵負債4000多億元(台幣，下同，約140億美元)，政院雖喊出企業化經營，但什麼模式也沒說；4000億元負債的龐大沉痾，絕對要總統的高度才能解決。

有交通部官員說，過去葉匡時擔任交通部長時，就曾提過「企業化經營」；對於企業化跟公司化差別，專家指出政院是在「企業化」跟「公司化」的名詞上打迷糊仗。台鐵企業工會理事長陳世杰則說，只要配套完成，工會立場不會反對先企業化。

中國時報報導，國民黨立委林德福等人輪番炮轟執政黨，質疑蔡英文 總統日前提出台鐵改善訴求，內容與過去普悠瑪事件幾乎是複製貼上，蔡口口聲聲保證台鐵改革沒有上限，結果是台鐵改革沒期限，要求蔡英文為台鐵改革失敗向全國人民道歉。

藍委陳以信進一步表示，對照普悠瑪與太魯閣事故，蔡英文只把「普悠瑪」改成「太魯閣」、「賴清德」改成「蘇貞昌」，痛批「蔡總統，你這個文青總統太好當了吧」。

消基會則擬接手民間版的台鐵總體檢報告。