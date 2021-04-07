我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州最快6月15日全面重開經濟 就看這「2標準」

解封1個月 密西根新病例最多 246人打疫苗仍染疫

太魯閣號慘劇 運安會打臉包商：工程車開動 卡樹滑落

記者曹悅華、邱瓊玉／台北7日電
要命的瞬間 台鐵408次太魯閣號事發前駛出和仁隧道後，偏右過彎隨即驚見工程車橫躺軌道，圖為列車行車記錄器所拍到的畫面。（圖：運安會調查報告）
要命的瞬間 台鐵408次太魯閣號事發前駛出和仁隧道後，偏右過彎隨即驚見工程車橫躺軌道，圖為列車行車記錄器所拍到的畫面。（圖：運安會調查報告）

台鐵四○八次太魯閣號2日不幸撞上翻落邊坡的工程車，釀成50死、211傷悲劇。國家運輸安全調查委員會昨天公布初步調查結果，種種證據指向工程車司機、東新營造工地主任李義祥扯謊，打臉「停工說」等謊言。此外，調查也發現另一肇事關鍵，當時工程車疑似卡在樹叢，一旁怪手協助脫困時疑似「幫倒忙」，導致工程車溜逸，從邊坡翻落軌道。花蓮地檢署也確認在場不只李1人，掌握李義祥出現工地目的，全案朝殺人或過失致死罪嫌偵辦，不排除聲押其他涉案人士。

不只一輛車、不只一個人作業

台鐵在事發後表示，清明連假鐵道沿線全部全面停工，李義祥聲稱只是一個人到工地視察，當時也只有移動工程車，但手煞車沒拉好才會滑落邊坡。

未料在昨天運安會公布的事證中，運安會發現工程車當時是在「啟動」狀態，因為只有啟動的時候，行車記錄器才會有紀錄，工程車是在卡在樹叢後才進一步熄火。運安會還打臉李義祥說法，指施工現場「不只一輛車、不只一個人在作業」。

昨天事發前的監視器畫面流出，李義祥當天上午8時9分，開著工程車載運廢輪胎到工地，疑要堆放做為邊坡工程與鐵道間的安全緩衝，阻擋土石直接噴飛到軌道上，沒想到卻是載廢輪胎的吊卡車墜落邊坡，釀成悲劇。

工程車卡樹叢、怪手疑幫倒忙

事故發生後半小時，李義祥叫來兩輛25噸吊車。吊車施姓老闆說，當時李義祥語氣緊張說「緊來，卡車掉到鐵軌上了」，沒說發生事故，吊車到現場才發現事態嚴重。

事故發生後，工程車上已無廢輪胎，檢警已深入追查。

但針對是否怪手「幫倒忙」的部分，因涉及檢調偵辦，運安會主委楊宏智昨並未明確證實，說法較為含糊。

對於運安會是否定調太魯閣撞車事故是人禍？楊宏智昨未鬆口，不過他強調「太魯閣號都正常」，不管行駛、煞車功能和相關作動都正常，工程車疑點則需要處理，就交由檢方偵辦，預計四個月後發布事實調查報告。

製表／邱瓊玉
製表／邱瓊玉
肇事工程車「行進」圖 製表／邱瓊玉
肇事工程車「行進」圖 製表／邱瓊玉

台鐵 太魯閣號

上一則

體重少報50公斤 害救他的人多花3小時

下一則

中火空汙戰 中台灣成2022選戰火藥庫

延伸閱讀

太魯閣號受困乘客連線消防局 視訊見車廂內慘況

太魯閣號受困乘客連線消防局 視訊見車廂內慘況

台鐵3個月找不到局長 黨內指蘇貞昌緊握人事

台鐵3個月找不到局長 黨內指蘇貞昌緊握人事
太魯閣號事故 首通報案電話是女性

太魯閣號事故 首通報案電話是女性
悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚

悼念太魯閣號事故 芭芭拉史翠珊發文哀悼落淚

熱門新聞

台鐵太魯閣號2日發生出軌事故。（取材自臉書公開社團阿美族的歌）

台太魯閣號火車出軌 死亡50人 178人輕重傷

2021-04-02 13:50
肇事的義祥工程負責人李義祥(左)被乘客拍到站在事發現場往列車方向看去。圖／翻攝PTT網友leeabc

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

2021-04-04 10:15
太魯閣號事故釀重大傷亡，工程人員昨出動大型吊掛機具，要將卡在隧道內的車廂拖出。記者余承翰／攝影

太魯閣號慘禍7大疑點 死亡數再修為50人

2021-04-03 22:57
太魯閣號出軌事故現場。（圖：讀者提供）

「照理說不該停那」 工程車砸落釀台灣太魯閣號出軌

2021-04-02 00:13
與福原愛同遊橫濱約會的高帥A男驚傳已婚。（取材自臉書）

不倫男瞞已婚 福原愛受騙崩潰 江宏傑：小孩不會給她

2021-04-01 02:26
台鐵4日舉辦太魯閣號事故說明記者會。記者吳姿賢／攝影

太魯閣號撞車駕駛反應不到7秒 李義祥恐涉故意隱瞞身分

2021-04-04 10:05

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人

全裸女模站杜拜高樓陽台攝影 傳警方一口氣抓走40人
南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命

南加華人聚居城槍響 兩亞裔殞命
夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身

夫婦結婚6年不孕… 就醫驚呆：丈夫竟是女兒身
為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照

為保公民隱私 白宮表態：美國政府「不簽發」疫苗護照
台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業

台鐵太魯閣號撞擊前影片曝光 現場不止一車作業