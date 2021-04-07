太魯閣號慘劇 運安會打臉包商：工程車開動 卡樹滑落

要命的瞬間 台鐵408次太魯閣號事發前駛出和仁隧道後，偏右過彎隨即驚見工程車橫躺軌道，圖為列車行車記錄器所拍到的畫面。（圖：運安會調查報告）

台鐵 四○八次太魯閣號 2日不幸撞上翻落邊坡的工程車，釀成50死、211傷悲劇。國家運輸安全調查委員會昨天公布初步調查結果，種種證據指向工程車司機、東新營造工地主任李義祥扯謊，打臉「停工說」等謊言。此外，調查也發現另一肇事關鍵，當時工程車疑似卡在樹叢，一旁怪手協助脫困時疑似「幫倒忙」，導致工程車溜逸，從邊坡翻落軌道。花蓮地檢署也確認在場不只李1人，掌握李義祥出現工地目的，全案朝殺人或過失致死罪嫌偵辦，不排除聲押其他涉案人士。

不只一輛車、不只一個人作業

台鐵在事發後表示，清明連假鐵道沿線全部全面停工，李義祥聲稱只是一個人到工地視察，當時也只有移動工程車，但手煞車沒拉好才會滑落邊坡。

未料在昨天運安會公布的事證中，運安會發現工程車當時是在「啟動」狀態，因為只有啟動的時候，行車記錄器才會有紀錄，工程車是在卡在樹叢後才進一步熄火。運安會還打臉李義祥說法，指施工現場「不只一輛車、不只一個人在作業」。

昨天事發前的監視器畫面流出，李義祥當天上午8時9分，開著工程車載運廢輪胎到工地，疑要堆放做為邊坡工程與鐵道間的安全緩衝，阻擋土石直接噴飛到軌道上，沒想到卻是載廢輪胎的吊卡車墜落邊坡，釀成悲劇。

工程車卡樹叢、怪手疑幫倒忙

事故發生後半小時，李義祥叫來兩輛25噸吊車。吊車施姓老闆說，當時李義祥語氣緊張說「緊來，卡車掉到鐵軌上了」，沒說發生事故，吊車到現場才發現事態嚴重。

事故發生後，工程車上已無廢輪胎，檢警已深入追查。

但針對是否怪手「幫倒忙」的部分，因涉及檢調偵辦，運安會主委楊宏智昨並未明確證實，說法較為含糊。

對於運安會是否定調太魯閣撞車事故是人禍？楊宏智昨未鬆口，不過他強調「太魯閣號都正常」，不管行駛、煞車功能和相關作動都正常，工程車疑點則需要處理，就交由檢方偵辦，預計四個月後發布事實調查報告。