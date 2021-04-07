11歲女童約男同學加入約炮社團 家長崩潰：世界怎麼了

一名媽媽在臉書「報怨公社」裡表示有國小5年級女學生約自己同年的兒子進入約炮社團。(取材自報怨公社)

一名媽媽上網抱怨，指平日忙於工作，疏忽孩子，最近發現竟然有11歲國小5年級女童約自己國小5年級的兒子加入網路上的約炮社團，「這個世界是怎麼了」，還好自己的孩子拒絕，但她還是很氣自己與孩子，提醒其他的家長要多注意孩子「表面上乖的孩子私下可能都是另一個樣子」

其他家長則勸她，網路世代孩子本來就有很多機會接觸到這些亂七八糟的事，重要的是要教會孩子學習正確的觀念與拒絕，父母不可能24小時盯著孩子。

也有家長表示，網路上本來就很亂，很多甚至是成年人假裝成未成年者，藉此引誘未成年者，「妳做的很好，豈碼孩子拒絕了」平常就要與孩子多溝通，孩子在成長期本來對很多事情就會好奇，一味阻止，孩子只會從不正確的管道吸取不正確的觀念，如果發現，應該要鼓勵孩子能夠拒絕，而不要責怪。

這名媽媽表示，從孩子的手機 上發現奇怪的對話，有女同學傳送與約炮社團裡男性的大膽對話，稱自己「網戀中」，女同學竟然還邀小5的兒子一起加入，進一步發現社團裡很多都是十多歲的孩子，男男女女在裡面徵炮友，讓她相當崩潰。

「我抱怨自己笨⋯⋯我氣自己也氣小孩！這世界怎麼了，是我跟不上世代還是這世代錯亂？請所有有孩子的家長好好關心自己的孩子，表面上的乖孩子可能私底下都是另一個樣，也可能您的孩子正在被同儕慫恿誤入歧途！」

其他網友家長則表示「我若是其他家長我會感激你！及早發現，小孩可以早點被導正和調查出原委！」「國小國中約炮？當真？」「其實很多根本不是真的未成年，只是要誘拐不懂事的未成年！這國外也有很多例子.......」。

「我女兒小6，跟我說了不少她所知的國小生及國中生的事蹟，只能建立好自己孩子正確觀念及遠離與拒絕的勇氣。毒、械、性的魔抓年齡層一直往下，我都不知道這社會和少數家長在做什麼了？」「現在的孩子太早接觸網路世界，真的要很擔心，尤其我們不可能24小時都盯著孩子！」「天啊！這根本韓國N號房的翻版！」